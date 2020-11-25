MÜHİAD Van Şubesi hizmete başladı - Son Dakika

MÜHİAD Van Şubesi hizmete başladı

25.11.2020 11:20
MÜHİAD Van Şubesi hizmete başladı, System.String[]

Müstakil Halı Temizlemeci İş Adamları Derneği (MÜHİAD) Van Şubesi hizmete başladı.

Müstakil Halı Temizlemeci İş Adamları Derneği (MÜHİAD) Van Şubesi hizmete başladı.

Derneğin kurulması ve amacıyla ilgili açıklamada bulunan MÜHİAD Kadın Girişimciliği Komite Başkanı ve aynı zamanda Turkuaz Halı Yıkama Fabrikası sahibi Esra Gürcan, yaptıkları işin insan sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini ifade ederek, bu anlamda sağlıklı, kaliteli ve profesyonel bir çalışmanın olması gerektiğini söyledi. Sektörde çok büyük bir eksikliği fark ettiğini, en ufak bir sorunda bile danışabileceği bir oluşumun olmadığına dikkat çeken Gürcan, "Çalışmalarımı geliştirmek için araştırmalar yaparken, sektörde çok büyük bir eksiklik olduğunu fark ettim. Çalışmalarımızla ilgili yaşadığım en ufak bir sıkıntıda bile çevremde danışabileceğim, bilgi edinebileceğim bir oluşum yoktu. Bende sosyal medya üzerinde, Türkiye'nin çeşitli illerinde aynı mesleği icra eden meslektaşlarımla tanıştım. Daha sonra 11 kurucu üye ile 5 Haziran 2020 tarihinde Ankara merkezli derneğimizi kurduk" dedi.

Derneğin kurucu üyelerinin her birinin kendi illerinde dernek başkanlıkları yapmış, büyük başarılar elde etmiş iş insanlarından oluştuğunu dile getiren Gürcan, "Mesleğimiz, daha yeni Anayasa'nın 3308 Sayılı Kanunuyla meslek olarak kabul görmüştür. Şu anda kendimize ait bir odamız bile yok. Sadece Ankara'nın kendine ait bir odası var. Diğer tüm illerdeki meslektaşlarımız çeşitli odalara bağlı çalışmaktadır. Karma odalara kayıtlı olan meslektaşlarımızın sorunlarıyla kendi illerinde bulunan halı yıkama dernekleri yardımcı olmaktadır" ifadelerini kullandı.

MÜHİAD'ın kurulmasıyla birlikte artık meslektaşlarının çalacağı bir kapıları olduğunu vurgulayan Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörümüz ile ilgili yılda iki ya da üç defa fuarlar düzenleniyor. Halı temizleme sektörü artık sanayileşmede büyük bir rol aldı ve ciddi sermaye gerektiren bir sektör olduk. Eğer bir sektör, fuarlar açabilecek kapasiteye ulaşmış, sanayileşmede de gelişmişse, o sektör saygınlığı ve iş adamlığını hak etmiştir."

MÜHİAD olarak sektörün en büyük sorunu olan eğitimi üstlendiklerini belirten Başkan Gürcan, "Korona virüs pandemisi nedeniyle bizler de eğitimlerimizi online olarak üyelerimize sunuyoruz. Tamamıyla uzman kişilerce sunulan bu eğitimlerde üyelerimiz bilgilendirilmektedir. Her hafta düzenli olarak yapılan bu eğitimlerimiz bundan sonra da devam edecektir. İlimizde ve diğer illerde derneğimize danışarak sektöre giren kadınlar oldu. Bizler elimizden geldiğince bize danışanlara desteğimizi sunduk, bundan sonrada sunmaya devam edeceğiz. Amacımız sağlam, kaliteli ve profesyonel bir sektör olmaktır" diye konuştu.

İleriki süreçte sektöre fayda sağlayacak eğitim seminerleri de düzenleyeceklerini ifade eden Gürcan, "Halı tanıtımından yıkamaya, deterjan kullanımından ilk yardıma, işletme eğitiminden kişisel gelişime kadar birçok konuda seminerlerimiz olacaktır" dedi.

MÜHİAD'ın özellikle kadın girişimcilerin artması için var olan bir oluşum olduğunu belirten Gürcan, "MÜHİAD'ın farkı, Türkiye geneli bir dernek ve bütün illerden ulaşılabilecek olmasıdır. Şu anda da MÜHİAD, Türkiye'de sektörün lideri olma konusunda hızla ilerliyor. Sektörümüze faydalı olacak önemli projelerimiz var. Bunları en kısa zamanda hayata geçireceğiz" sözlerine yer verdi. - VAN

MÜHİAD Van Şubesi hizmete başladı
MÜHİAD Van Şubesi hizmete başladı

Türkiye, Medya, Kadın, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel MÜHİAD Van Şubesi hizmete başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Sörloth'un kötü performansı sürüyor! 9. maçında da golle tanışamadı Güne düşüşle başlayan dolar 7,94'ten işlem görüyor CHP Genel Merkezi'nde dolaşan rapor kafa karıştırdı! Tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır         
10:47
Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor         
10:37
Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti Ankara'da korona paniği! Mahalle arasında bulunan atık tahlil tüpleri vatandaşı tedirgin etti         
10:28
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak         
08:23
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 11:30:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MÜHİAD Van Şubesi hizmete başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei