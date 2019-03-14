Son Dakika Haberleri: Muhiddin Gülal Kayseri'ye Geliyor

Muhiddin Gülal Kayseri'ye Geliyor

59 dakika önce

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri'ye geliyor.

Muhiddin Gülal Kayseri'ye Geliyor, System.String[]
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri'ye geliyor.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Himmetdede'de bulunan Koza Altın Madeni Tesisleri'ni ziyaret etmek üzere yarın Kayseri'ye gelecek. Basın mensuplarıyla beraber altın çıkartma serüvenini izleyecek ve tesislerin ekonomiye katkısını paylaşacak. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:40 Kaynak: İHA

Koza Altın, Himmetdede, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kayseri, Güncel
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