Muhiddin Gülal Kayseri'ye Geliyor
59 dakika önce
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri'ye geliyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
(TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal Kayseri
'ye geliyor.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Himmetdede
'de bulunan Koza Altın
Madeni Tesisleri'ni ziyaret etmek üzere yarın Kayseri'ye gelecek. Basın mensuplarıyla beraber altın çıkartma serüvenini izleyecek ve tesislerin ekonomiye katkısını paylaşacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:40 Kaynak: İHA
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