Mühimmat deposu gibi ev - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde bir eve yapılan operasyonda, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, elde edilen istihbarat sonucu ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaşılan ekipler bir adrese operasyon yaptı.



Polis, alınan bir istihbarat üzerine yaptığı çalışmada Ayvalık Mutlu Mahallesindeki (Mutluköy) bir evde çok sayıda silah olduğunu belirledi. Tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 adet el yapımı ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı diye tabir edilen ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturalı kurusıkı tabanca, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 117 adet kurusıkı tabanca fişeği, 50 adet fişek, 27 adet bu tüfeğe ait kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Ayvalık ilçesinde son bir hafta içinde de yapılan uygulamalarda 12 adet silah ele geçirildi. - BALIKESİR