Son Dakika Haberleri: Mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker anılacak
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Mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker anılacak

8 saat önce

Afyonkarahisar'da 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlaması sonrası şehit olan vatan evlatları için patlamanın meydana geldiği alanda anma töreni düzenlenecek.

Mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker anılacak, System.String[]

Afyonkarahisar'da 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlaması sonrası şehit olan vatan evlatları için patlamanın meydana geldiği alanda anma töreni düzenlenecek.


Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndan 7 yıl önce meydana gelen mühimmat deposu patlamasında 25 asker şehit olmuştu. 5 Eylül Perşembe günü patlamanın meydana geldiği kışlanın önünde şehit anne ve babaları bir araya gelerek anma töreni düzenleyecek. Saat: 10.00'da düzenlenecek anma törenlerinde 25 anne ve baba evlatlarını bir kez daha kışlanın önünde yad edecekler. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
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