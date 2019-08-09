Son Dakika Haberleri: Mühimmat deposunda patlama (2)
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Mühimmat deposunda patlama (2)

1 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.
İlçe merkezinin dışında yer alan patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.
Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:49 Kaynak: AA
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