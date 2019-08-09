Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor
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Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyorHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından depoda patlamalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:29 Kaynak: İHA
Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor
HATAY - Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından depoda patlamalar sürüyor.
Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan askeri depoda çıktı. Yangın sonrası depoda patlamalar sürüyor. Patlama nedeniyle Kırıkhan-Reyhanlı Karayolu trafiğe kapatılırken, mahalleye geçiş yolları da kapatıldı. Polis
ekipleri mühimmat deposu civarında geniş güvenlik önlemi aldı.
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