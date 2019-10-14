Son Dakika Haberleri: Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi

13 dakika önce

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Mühimmat ikmali yapan teröristler, etkisiz hale getirildi, System.String[]

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda mühimmat ikmali yapan teröristler, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, o anların görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yeni bir görüntü paylaştı. Görüntüde, tünel ağzında kamyonete mühimmat ikmali yaparken İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen teröristler, düzenlenen hava saldırısı ile etkisiz hale getirildi. Bakanlık, görüntüyü "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek, Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi" başlığı ile paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi

Haber:  ANKARA, -


Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:21 Kaynak: DHA
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