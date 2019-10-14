Son Dakika Haberleri: Mühimmat ikmali yapan teröristler Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi
Son Dakika Güncel Mühimmat ikmali yapan teröristler Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi

Mühimmat ikmali yapan teröristler Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi

37 dakika önce

MSB: "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi.

Mühimmat ikmali yapan teröristler Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi, System.String[]

MSB: "Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD- YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi."

(İHA)

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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