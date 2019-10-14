Son Dakika Haberleri: Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçuruldu
Son Dakika Güncel Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçuruldu

Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçuruldu

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan video paylaşımında, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan video paylaşımında, PKK/PYD- YPG'li teröristlerin mühimmat ikmali yaparken havaya uçurulduğu anlar yer aldı.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Kuzeyine girerek, Türk sınırlarının korunması ve güvenli bölge oluşturulması için icra edilen Barış Pınarı Harekatı'nda, sivil yerleşim yerlerini hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken Türk İHA'ları tarafından tespit edildi. Teröristler Türk ordusunu çelik kanatları olan Hava Kuvvetleri tarafından imha edildi. İki atış yapıldığı anlaşılan görüntülerde ilk atış tünelin önündeki kamyonete mühimmat ikmali yapan teröristlere yönelik oldu. İkincisi ise hemen yerin altında olduğu tespit edilen mühimmat deposunun yok edilmesi amaçlanarak tünelin giriş kısmına tam 12'den atış yapıldı.

(İHA)

Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın ele başı Karayılan'ın yanındaydı, o kadın terörist öldürüldü
Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısıyla iki çocuğun can verdiği Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi atıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mühimmat ikmali yapan teröristler havaya uçuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]