Mühimmat taşıyan kamyonda yangın (2)
40 dakika önce
Konya'nın Akşehir ilçesinde mühimmat taşıyan kamyonda yangın çıktı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:17 Kaynak: AA
'nın Akşehir
ilçesinde mühimmat taşıyan kamyonda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Akşehir-Afyonkarahisar kara yolunun 16. kilometresinde ilerleyen 8 araçlık askeri konvoydaki mühimmat yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında mühimmatlar patlayarak çevreye saçıldı.
Kara yolu, vatandaşların güvenliği açısından trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
"Siyah İnci", görkemiyle hayvan pazarında ilgi odağı oldu ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'u görmeyi dört gözle bekliyorum Brezilya lideri Bolsonaro: Dünyayı kurtarmak için tuvalete iki günde bir gidin Libya'da bombalı araç infilak etti: 2 BM personeli hayatını kaybetti