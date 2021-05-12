"Muhit", 17. sayısında Yunus Emre dosyasıyla okurlarla buluştu - Son Dakika

"Muhit", 17. sayısında Yunus Emre dosyasıyla okurlarla buluştu

12.05.2021 15:31

Aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", Mayıs 2021 tarihli 17. sayısını Yunus Emre'ye ayırdı.

Aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", Mayıs 2021 tarihli 17. sayısını Yunus Emre'ye ayırdı.

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020'den bu yana edebiyat meraklılarının beğenisine sunulan dergide usta isimler okuyucuyla buluştu.

Hasan Aycın'ın anlam dolu çizgisiyle başlayan dergide Hüseyin Atlansoy, Ahmet Murat, Mustafa Akar, Nurullah Genç, Yunus Karadağ, Ervanur Erdoğan, Seyyid Ensar, Said Yavuz, Mehmet Narlı, Emel Özkan, Arif Ay, Mustafa Uçurum, Mustafa Ruhi Şirin ve İbrahim Tenekeci şiirleriyle yer alıyor.

Kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu derginin Yunus Emre dosyası, Prof. Dr. Haşim Şahin'in "Yunus'un Çağında Anadolu'nun Kültür Atlası" başlıklı yazısıyla başlıyor.

Dosya kapsamında Prof. Dr. Turan Karataş "Dışım derviş içim boş", Prof. Dr. Ömür Ceylan "Sordum Derviş Yunus'a", Mustafa Özçelik "Hangi Yunus Bizim Yunus?", Mahmut Ulu "Yokluk yolcusu" başlıklı yazıları dergide yer alıyor.

"Yunus'u konuşmak, toprağımızı mayalayan manayı konuşmaktır"

Prof. Dr. Bilal Kemikli, ulu şairin kelamının şiirin ötesinde dost ilinde demlenen ve maveradan kopup gelen bir yüce mana taşıdığını belirttiği "Yunus Emre bizim neyimiz olur?" yazısında şu ifadelere yer veriyor:

"Dilimizi, hem lisan ve hem de gönül olarak, o mana ile yoğurup, mayalayan bir büyük ruh... İşte o ruhun eşiğindeyiz. Yunus'un eşiği, bizi, fert ve millet olarak maveradan kopup gelen o yüce mana ile buluşturmuştur. Bu bakımdan Yunus'u konuşmak, toprağımızı mayalayan o yüce manayı konuşmaktır."

Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan "Yunus Emre Divan'ında Türkmen gelenekleri", Prof. Dr. Tülay Metin "Selçuklu şehrinden Yunus'un Gönlüne" Doç. Dr. Yasemin Ulutürk Sakarya, "Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm" ve Sevgi Yavuz Oduncu "Yunus Emre'yi okumak kadim bir yolculuğa çıkmaktır" başlıklı yazılar tarihten bugüne Yunus Emre'yi anlatıyor.

"Yunus Emre'yi okuma-anlama çabası içine girilmelidir"

"Hangi Yunus Bizim Yunus?" başlıklı yazıda ise Mustafa Özçelik Yunus Emre'yi kendi eserinden bütünlüklü, derinlikli bir okuma ve anlama çabası içine girilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Özçelik, "Öncelikli işimiz, hem dili hem şiiri, hem din-tasavvuf anlayışı, çağı içindeki şartları ve onun bunlar içinde ne yaptığı/neyi başardığı konusuna bakmak olmalıdır. Dahası bu bakış hem din-tasavvuf hem tarih-edebiyat vb. disiplinlerin imkanlarıyla olmalı ama birbirlerinden kopuk olarak yapılmamalıdır." ifadesine yer veriyor.

Yunus Emre'nin farklı açılardan ele alındığı çalışmaya Elif Günal "Bilenlere selam olsun", Prof. Dr. Muhsin Macit "İbrahim Gülşeni'nin Yunus sevgisi", Doç. Dr. Yunus Arifoğlu "Mürşid ve mürid", Prof. Dr. İsmail Güleç "Yunus mu Aşık Paşa'yı tanzir etti, Aşık Paşa mı Yunus'u?", Prof. Dr. Hüsrev Hatemi "Yunus Emre anlatışı ile insanın yaratılışı", Dursun Çiçek "Hikmet Dağı", İbrahim Tenekeci ise "Bizim Yunus" ve "Anlatmak" yazılarıyla katkı sunuyor.

Muhit'in son sayısında ayrıca Dursun Çiçek ile söyleşi; Gökhan Özcan'ın "Sekte-i Hayat, Nükte-i Kalp", Güray Süngü'nün "Delik, Kamil Yeşil'in "Taş" isimli öyküleri ile Gökhan Gökçek, Erol Göka, Leyla İpekçi ve Celal Fedai'nin de arasında bulunduğu pek çok usta kalemin farklı konulardaki yazıları okuyucunun beğenisine sunuluyor.

İbrahim Tenekeci, Yunus Emre, Edebiyat, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Muhit', 17. sayısında Yunus Emre dosyasıyla okurlarla buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor! Denizi olmayan Yozgat'ta yılda 60 ton balık üretiyor! - Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi - Mezar ziyaretleri yasak olunca dualar duvar arkasından edildi Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Cansız bedeni 4 yıl önce çıplak halde ormanda bulunmuştu! Korkunç cinayeti yıllar sonra sperm örneği aydınlattı Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Tuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, balığın ağzının içindeki paraziti görünce hayrete düştü Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz Türkiye rekoru elinde! Yediği cezaları göbek atarak kutladı: Devletin kestiği parmak acımaz

Son Dakika Haberleri
16:43 Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak
16:41 Ses kayıtları ortaya çıkan Feyza Aktan, Özcan Deniz'e attığı mesajları paylaştı
16:26 Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu
16:22 Cemil Çiçek, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Binde biri doğruysa felakettir
16:20 İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü
16:05 İsrail polisi, sağlık ekiplerini darp etti! O anlar saniye saniye görüntülendi
16:02 Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak
15:15 Karagümrük maçının sonunda gözaltına alınan Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz serbest bırakıldı
15:03 Nezen Germiyen cinayetinde kilit isim Ahmet Taşkın'ın arkadaşı konuştu: Bana öldürdüğünü itiraf etti
14:58 Beşiktaş Genel Sekreteri Urgancılar'ın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Galatasaray'ı şikeyle suçladı
Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak Mansur Yavaş, kısıtlamadan muaf olanlara müjdeyi verdi: Bayramda toplu taşıma ücretsiz olacak         
16:43
Kardeşlerine Kardeşlerine "Anneme gidiyorum" diyip, nehre atlayan gencin cansız bedeni bulundu         
16:26
İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Fenerbahçe'ye verilen oran hayrete düşürdü         
16:21
Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak Beşiktaş stadında koridorları inleten kavganın görüntüleri ortaya çıktı! TFF ceza yağdıracak         
16:02
'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi 'Bir şeyim yok' diyerek camiye giden kişi koronavirüs çıktı! Beraber namaz kıldığı 6 kişi virüsten yaşamını yitirdi         
15:08
Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı? Meselenin aslı ortaya çıktı! Filistinliler topraklarını Yahudilere sattı mı?         
14:52
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını açıkladı         
14:29
ÇAYKUR, birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram yaş çay alacak ÇAYKUR, birinci sürgünde dönüm başına 600 kilogram yaş çay alacak         
14:11
Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi Bir dönemin efsane rockçısı Özlem Tekin, yaşadığı köyde şalvarlı görüntülendi         
12:20
İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti İhmalkarlık ölüm getirdi! Çalıştığı inşaatta, 15 metre yükseklikten aşağı düşen işçi hayatını kaybetti         
11:57
2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı         
11:45
Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum Ciciş Esra Ersoy, eline silah alıp paylaştı: Kadın asker olarak Kudüs'e gitmek istiyorum         
11:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Normalleşme' açıklaması: Bayram sonrası kontrollü normalleşme adımlarını atıyoruz         
11:21
Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı Arda Turan, deplasman dönüşü sokakta sabahladı         
11:07
Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti Bikinili görüntülenen Saba Tümer'in aldığı kilolar dikkat çekti         
11:00
Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok Mehmet Ağar, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Korkacak hiçbir şeyim yok         
10:57
13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor 13 Mayıs itibarıyla yeme-içme yerlerinin çalışma saati değişiyor         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 16:47:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Muhit", 17. sayısında Yunus Emre dosyasıyla okurlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement