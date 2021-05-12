"Muhit", 17. sayısında Yunus Emre dosyasıyla okurlarla buluştu - Son Dakika

Aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", Mayıs 2021 tarihli 17. sayısını Yunus Emre'ye ayırdı.

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020'den bu yana edebiyat meraklılarının beğenisine sunulan dergide usta isimler okuyucuyla buluştu.

Hasan Aycın'ın anlam dolu çizgisiyle başlayan dergide Hüseyin Atlansoy, Ahmet Murat, Mustafa Akar, Nurullah Genç, Yunus Karadağ, Ervanur Erdoğan, Seyyid Ensar, Said Yavuz, Mehmet Narlı, Emel Özkan, Arif Ay, Mustafa Uçurum, Mustafa Ruhi Şirin ve İbrahim Tenekeci şiirleriyle yer alıyor.

Kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu derginin Yunus Emre dosyası, Prof. Dr. Haşim Şahin'in "Yunus'un Çağında Anadolu'nun Kültür Atlası" başlıklı yazısıyla başlıyor.

Dosya kapsamında Prof. Dr. Turan Karataş "Dışım derviş içim boş", Prof. Dr. Ömür Ceylan "Sordum Derviş Yunus'a", Mustafa Özçelik "Hangi Yunus Bizim Yunus?", Mahmut Ulu "Yokluk yolcusu" başlıklı yazıları dergide yer alıyor.

"Yunus'u konuşmak, toprağımızı mayalayan manayı konuşmaktır"

Prof. Dr. Bilal Kemikli, ulu şairin kelamının şiirin ötesinde dost ilinde demlenen ve maveradan kopup gelen bir yüce mana taşıdığını belirttiği "Yunus Emre bizim neyimiz olur?" yazısında şu ifadelere yer veriyor:

"Dilimizi, hem lisan ve hem de gönül olarak, o mana ile yoğurup, mayalayan bir büyük ruh... İşte o ruhun eşiğindeyiz. Yunus'un eşiği, bizi, fert ve millet olarak maveradan kopup gelen o yüce mana ile buluşturmuştur. Bu bakımdan Yunus'u konuşmak, toprağımızı mayalayan o yüce manayı konuşmaktır."

Doç. Dr. Ayşe Atıcı Arayancan "Yunus Emre Divan'ında Türkmen gelenekleri", Prof. Dr. Tülay Metin "Selçuklu şehrinden Yunus'un Gönlüne" Doç. Dr. Yasemin Ulutürk Sakarya, "Ete kemiğe büründüm Yunus diye göründüm" ve Sevgi Yavuz Oduncu "Yunus Emre'yi okumak kadim bir yolculuğa çıkmaktır" başlıklı yazılar tarihten bugüne Yunus Emre'yi anlatıyor.

"Yunus Emre'yi okuma-anlama çabası içine girilmelidir"

"Hangi Yunus Bizim Yunus?" başlıklı yazıda ise Mustafa Özçelik Yunus Emre'yi kendi eserinden bütünlüklü, derinlikli bir okuma ve anlama çabası içine girilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.

Özçelik, "Öncelikli işimiz, hem dili hem şiiri, hem din-tasavvuf anlayışı, çağı içindeki şartları ve onun bunlar içinde ne yaptığı/neyi başardığı konusuna bakmak olmalıdır. Dahası bu bakış hem din-tasavvuf hem tarih-edebiyat vb. disiplinlerin imkanlarıyla olmalı ama birbirlerinden kopuk olarak yapılmamalıdır." ifadesine yer veriyor.

Yunus Emre'nin farklı açılardan ele alındığı çalışmaya Elif Günal "Bilenlere selam olsun", Prof. Dr. Muhsin Macit "İbrahim Gülşeni'nin Yunus sevgisi", Doç. Dr. Yunus Arifoğlu "Mürşid ve mürid", Prof. Dr. İsmail Güleç "Yunus mu Aşık Paşa'yı tanzir etti, Aşık Paşa mı Yunus'u?", Prof. Dr. Hüsrev Hatemi "Yunus Emre anlatışı ile insanın yaratılışı", Dursun Çiçek "Hikmet Dağı", İbrahim Tenekeci ise "Bizim Yunus" ve "Anlatmak" yazılarıyla katkı sunuyor.

Muhit'in son sayısında ayrıca Dursun Çiçek ile söyleşi; Gökhan Özcan'ın "Sekte-i Hayat, Nükte-i Kalp", Güray Süngü'nün "Delik, Kamil Yeşil'in "Taş" isimli öyküleri ile Gökhan Gökçek, Erol Göka, Leyla İpekçi ve Celal Fedai'nin de arasında bulunduğu pek çok usta kalemin farklı konulardaki yazıları okuyucunun beğenisine sunuluyor.