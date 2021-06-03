"Muhit", 18. sayısında "Müslüman Kudüs" dosyasıyla okurlarla buluştu - Son Dakika

Aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", haziran ayı sayısını üç ilahi dinde önemli bir yere sahip olan kutsal şehir Kudüs'e ayırdı.

Geçen yıl ocak ayında yayın hayatına başlayan, şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetimindeki dergi, her sayısında önemli bir ismi okurlarla buluşturuyor.

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetimindeki dergi, mayıs 2021 tarihli 18. sayısında "Müslüman Kudüs" başlıklı dosyayı okurların dikkatine sundu.

Kudüs dosyası, Cengiz Tomar'ın "Kudüs'te İslam Barışı" başlıklı yazısıyla başlarken, editörlüğünü Soner Karakuş'un üstlendiği dergide, sunuş yazısını kaleme alan İbrahim Tenekeci, "Muhit dergisi mesuliyet duygusundan doğan sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor. Bu sayımızı büyük ölçüde Kudüs davası ve artık müşterek derdimiz olan Filistin meselesine ayırdık. Birbirinden kıymetli isimler, bir bütünlük içinde konuyu ele aldılar. Böylece tarihe kayıt düşmüş, elimizden gelen ne ise onu yapmış olduk." dedi.

Dosya kapsamında Prof. Dr. Tülay Metin'in "Selçukluların Kudüs'ü", Prof. Dr. Aydın Usta'nın "Haçlıların Kudüs Katliamı", Prof. Dr. Haşim Şahin'in "Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi", Dr. Kemal Ramazan Haykıran'ın "Moğol İstilası'nı durduran Kudüs", Dr. Burak Gani Erol'un "Memlükler" başlıklı yazıları dergide yer alıyor.

Abdullah Çakmak ve Alaattin Dolu'nun Osmanlı dönemi Kudüs'ünü anlattığı dosyada, Hasan Hüseyin Güneş yazısında, Kudüs vakıflarına, Prof. Dr. Necmettin Alkan İngilizlerin Kudüs'ü işgaline, Fatma Zehra Toçoğlu İsrail'in ayrımcı politikalarına, Dr. Seher Bulut ise İsrail'in uyguladığı işgal politikalarına değiniyor.

Prof. Dr. Tülay Metin, Kudüs'ün Müslümanlar için önemine işaret ederek, "Selçukluların Kudüs'ü" başlıklı yazısında, "Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim'in taşıdıkları mesuliyet davasıyla hizmet, hürmet, şefkat ve merhamet anlam buldu. İslam'ın olmadığı dönemlerde ise hüzün, gözyaşı ve istilalar şehre hakimdi." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. İsmail Numan Telci, Prof. Dr. Mustafa Güler, Prof. Dr. İsmail Güleç, Samed Karagöz, Ali Emre, Leyla İpekçi, Recep Terler ve Mehmet Aycı'nın da yazı ve şiirleriyle Kudüs dosyasına katkı sunduğu dergide, Mustafa Cemil Efe hüsnühatlarıyla, Ziya Ağaoğulları ve İbrahim Tenekeci ise koleksiyonlarından Filistin bölgesine ait nadir posta damgalarıyla dosyaya zenginlik katıyor.

Derginin kapağında da Sultan Reşad'a ait, 1917 tarihli Tur-u Sina serisinin bir parçası Osmanlı puluna yer veriliyor.

Muhit'in son sayısında ayrıca "Evlat Babanın Sırrıdır" kitabıyla Zeki Bulduk ile yapılan söyleşi, Necip Tosun'un "Kasabanın Sesleri", Ayşegül Genç'in "Anlam Çiçek Açtığında", Hüseyin Ahmet Çelik'in "İyileşmeyen Hikayeler" isimli öyküleri ile Dursun Çiçek, Erol Göka, Hüsrev Hatemi ve Mustafa Özel'in de arasında bulunduğu pek çok usta kalemin farklı konulardaki yazıları okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Hasan Aycın'ın anlam dolu çizgisiyle başlayan dergide aynı zamanda Soner Karakuş, Yunus Karadağ, Said Yavuz, Seyyid Ensar, Ahmet Edip Başaran, Mehmet Tepe, Fatma Şengil Süzer, Harun Yakarer, Süleyman Unutmaz, Elif Nuray, Nurullah Genç, Arif Ay, Murat Güzel, Mehmet Fatih Öz, Ayşe Hilal, Mustafa Yıldırım, Metin Erol, Mervan Söylemez ve Mahmut Gürkan şiirleriyle yer alıyor.