"Muhit"ten edebiyat tarihine ışık tutacak belgelerle Cahit Zarifoğlu dosyası - Son Dakika

"Muhit"ten edebiyat tarihine ışık tutacak belgelerle Cahit Zarifoğlu dosyası

Ocak ayında yayın hayatına başlayan aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", haziran sayısında şair Cahit Zarifoğlu'nun bilinmeyen yönlerini ve çalışmalarını sayfalarına taşıdı.

Ocak ayında yayın hayatına başlayan aylık edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", haziran sayısında şair Cahit Zarifoğlu'nun bilinmeyen yönlerini ve çalışmalarını sayfalarına taşıdı.

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetimindeki dergi, nisan ayında "Vefa Özel Sayısı", geçen ay da Akif Emre dosyası ile okuyucu karşısına çıkmıştı.

Soner Karakuş'un editörlüğünü üstlendiği dergi bu ay, 7 haziran 1987'de vefat eden, "İşaret Çocukları", "Yedi Güzel Adam", "Menziller" kitaplarının yazarı şair Cahit Zarifoğlu'na sayfalarında geniş yer ayırdı.

"Zarifoğlu dosyası, ilk kez yayınlanan belgelere ev sahipliği yapıyor"

İbrahim Tenekeci sunuş yazısında, "Genç yaşta dünya hayatına veda eden büyük şair Cahit Zarifoğlu için, vefatının otuz üçüncü yılı münasebetiyle bir dosya hazırladık. Dosyamız, ilk kez yayınlanan ve edebiyat tarihine ışık tutacak belgelere ev sahipliği yapıyor. Beyaz haberlerimiz bitmeyecek. Cahit Zarifoğlu'nun elinden, kaleminden çıkmış ve yayınlanmamış metinleri önümüzdeki sayılarda da yayınlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Cahit Zarifoğlu, şiirini ta baştan beri standart dilin dışına çıkarak, hatta o dili bozarak kurdu. Üstelik bu işi, standart dilin dışına çıkmayı, o dili bozmayı bilinçli olarak yaptığı da söylenemez. Kendisinin de belirttiği gibi "içinden öyle söylemek" geldiği için öyle söyler. Çünkü o, şiirine taşıdığı tabiat denli tabiidir." tespitini okura sunan Arif Ay'ın "Şiir Savunma İstemez" başlıklı yazısıyla açılan dosyada, Mehmet Narlı, "Yedi Gu¨zel Adam"la dilin ve şiirin doruğuna ulaşan şairin hayatını ele aldığı yazısında "Cahit Zarifogˆlu'nun s¸iiri ayrı yerde, hayatı ayrı yerde olmamıştır. Kendi nerdeyse s¸iiri de ordadır." değerlendirmesini yapıyor.

Mustafa Özel, şairin "Okuyucularla" isimli kitabı üzerine yazdığı yazıda, insan yetis¸tirmeyi kendine gaye edinmiş kişi ve kurumların Cahit Zarifoğlu'nun okur mektuplarına verdiği cevaplardan o¨gˆrenecegˆi c¸ok s¸ey oldugˆunu söylüyor.

Cahit Zarifoğlu'ndan Hüsrev Hatemi'ye yazılan bir mektubun yer aldığı dosyada ayrıca, Ali Ural'ın "Cahit Zarifoğlu Şiiri Nedir '" makalesi, Mustafa Ruhi Şirin'in günlüğünden Zarifoğlu'nu andığı bölümler, aynı zamanda Şirin'in Zarifoğlu'na ithaf ettiği "Çocukların Anlamadığı" başlıklı şiir, Asım Gültekin'in Zarifoğlu şiirinin bilinmeyen kelimelerini incelediği yazı bulunuyor.

"Babasından uzak bu¨yu¨mu¨s¸ bir c¸ocuk nasıl bu kadar gu¨zel baba olmayı bilir'"

Usta şairin kızı Betül Zarifoğlu'nun "Babamla Tanışmamız" yazısı, oğlu gazeteci Ahmet Zarifoğlu'nun "Cahit Zarifogˆlu'nun 'Yabancılık' Hikayesine Yabancı Bir Go¨zle Bakmak" başlıklı incelemesi ile gelini Elif Zarifoğlu'nun "Şaşkın Bakkal'da Üç Adam" isimli çalışması dergide okurların beğenisine sunuluyor.

Betül Zarifoğlu yazısında bir evlat, okur, yazar ve anne olarak babasına sormak istediği çok şey olduğunu belirterek, "Katıraslan en sevdigˆim masal. Sormak isterdim yazarken nasıl bu kadar cesur olabilir insan' Dahası babalıgˆı adına sormak isterdim ki babasından uzak bu¨yu¨mu¨s¸ bir c¸ocuk nasıl bu kadar gu¨zel baba olmayı bilir?" ifadelerini kullanıyor.

Ahmet Zarifoğlu ise babasının "Yabancılık" hikayesinde hesaplaştığı en önemli şeylerden birinin sanat olduğunu söylüyor yazısında ve şunları kaydediyor:

"Cahit Zarifogˆlu'nun bu hikayesinde hesaplas¸tıgˆı ve/ya yabancılas¸tıgˆı en o¨nemli s¸eylerden biri de sanattır. Sanata hem c¸ok degˆer verir, yu¨celtir hem de neredeyse yerden yere vurur. Saf bir sanatc¸ı gayretiyle 'san'atı' bas¸ u¨stu¨nde tutar, sonra haddinden fazla o¨nemseme hayretiyle kars¸ı kars¸ıya gelir ve o¨nemsedigˆi 'san'atı' I·lahi nazarda s¸ikayete yeltenir; bir takım manevi degˆerler so¨z konusu oldugˆunda c¸ok basit ve somut kalan "'san'atı' yerer."

-"Benliği çok güçlü bir şair vardı karşımda"

Ahmet Edip Başaran "Zarifoğlu'nun Rilke'si", Said Yavuz "İslami ve Güzel Olanın Peşinde", İbrahim Tenekeci "Böyle Bir Çiçek Vardı" ve Tuba Kaplan "Yaşamak'ın Bizi Götürdüğü Cahit Zarifoğlu" başlıklı yazılarıyla dosyaya katkı sunan isimler arasında yer alıyor.

Mustafa Akar, "Şiirin Dünyayı Değiştirebilme Gücünü Zarifoğlu'nda Gördüm" başlıklı yazısında, şiir sanatını öğrenirken Zarifoğlu'nun yazdıklarından kazandıklarını şu sözlerle anlatıyor:

"S¸iir sanatını yeni yeni o¨gˆrenen bir genc¸ olarak neyime yarayacaktı Zarifogˆlu'nun yazım tarzı. Kelimelerle insanın kafasında ku¨c¸u¨k ku¨c¸u¨k oyuklar ac¸ıyordu. Ac¸ılan c¸atlaklardan giren kelimeler hayat hakkında, o¨lu¨m hakkında, as¸k ve avarelik hakkında bana bazı deneyimler kazandırırken, edebiyatın ve s¸iirin du¨nyayı degˆis¸tirebilecek gu¨c¸te oldugˆunu da hissettiriyordu azar azar. Bas¸ka hic¸bir s¸airde rastlamadıgˆım kadar gu¨c¸lu¨ kılıyordu beni. Bir benlik olus¸turuyordu ic¸imde bu s¸iir. C¸u¨nku¨ 'Ben'ligˆi c¸ok gu¨c¸lu¨ bir s¸air vardı kars¸ımda."

Cahit Zarifogˆlu'nun eserlerinde yer almayan "İşkence" şiiri gün yüzüne çıkıyor

Dosyanın "Cahit Zarifoğlu'nun Dörtyaprak Edebiyat Dergisi, Eskiz Defteri ve Kuracağı Be Yayınevi Belgeleri" bölümünde Zarifoğlu'nun ilk kez gün yüzüne çıkan eskiz defterinden çizimler bulunuyor. Yine aynı bölümde şairin vefatından 35 gün önce yayınladığı ancak eserlerinde yer almayan "İşkence" şiiri tekrar gün yüzüne çıkıyor.

Mustafa Ruhi Şirin, Zarifoğlu'nun ruh du¨nyasını, niyetlerini, son do¨nem eserlerinin arka planını gösteren ve saklayıp bugüne ulaştırdığı notlar ve c¸izimlerin hikayesini şu sözlerle anlatıyor:

"Zarifogˆlu'nun son I·stanbul do¨neminde s¸iiri hakkındaki 'zor ve anlas¸ılmaz s¸iir' eles¸tirileri kars¸ısında savunma yapmak amacıyla Do¨rtyaprak adlı bir edebiyat dergisi yayımlama hazırlıgˆı ic¸inde oldugˆunun belgesi ilk kez yayınlanıyor. Do¨rtyaprak dergisinin kendisi tarafından yapılmıs¸ tasarımı ve Eskiz Defteri vefatından bir su¨re sonra I·stanbul Radyosu binasının u¨c¸u¨ncu¨ katında bulunan Denetim ve Redaksiyon Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'nu¨n 320 nolu 'Denetc¸i' odasındaki masasının u¨st c¸ekmecesinde yer alıyordu."

Şirin yazısında, bu derginin başat işlevinin Zarifoğlu'nun s¸iirini ac¸ıklayacagˆı bir is¸leve yo¨nelik olabileceğine işaret ederek, "Do¨rtyaprak Edebiyat Dergisi, s¸air Cahit Zarifogˆlu'nun son do¨neminde kendine o¨zgu¨ ve bagˆımsız bir yol haritasının ipuc¸larını barındırması bakımından o¨nemlidir." ifadelerine yer veriyor.

Aralarında Hüseyin Atlansoy, Ali K. Metin, Mustafa Muharrem, Zeynep Kot Tan, Süleyman Unutmaz, Levent Dalar, Nurullah Genç, Dilara Ayşe Akdeniz, Nurettin Durman, Mehmet Aycı, Emel Özkan, Mehmet Tepe, Abdullah Kibritçi'nin de bulunduğu birçok ismin şiirleriyle okurların karşısına çıktığı derginin öykü sayfalarında Doğukan İşler'in "Yağmurlu Öykü", Yunus Emre Özsaray'ın "Son Cuma" ve Mustafa Nezihi Pesen'in "Bir Gün Çıkar Gelir, Olur ya!" isimli öyküsü ile Ali Emre'nin yakında yayımlanacak "Baybars/ S¸ark'ın Kalkanı" romanından bir bölüm de Muhit'in altıncı sayısında okuyucuyla buluşuyor.

Cahit Zarifoğlu, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 01:29 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Muhit'ten edebiyat tarihine ışık tutacak belgelerle Cahit Zarifoğlu dosyası - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor         
19:26
Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı Son Dakika: Toplu taşıma araçlarının yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı         
19:04
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı         
18:55
Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı Chelsea, PSG'nin gündemindeki Telles için 40 miyon euro teklif yaptı         
18:46
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun "vekil transferi" açıklamasına üstü kapalı yanıt: Seçimlere kendi gücümüzle katılacağız         
18:27
Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi Juventus, Merih Demiral'ı gündemine alan Manchester United'dan 55 milyon euro istedi         
18:11
Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti Üsküdar-Çekmeköy hattında metro seferleri arıza nedeniyle bir süre durdu, yolcular isyan etti         
18:11
Son Dakika: Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı         
17:58
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılık diz çöktü         
17:56
Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu Bakan Albayrak: Peak'ın satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu         
17:52
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı         
17:51
ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı ABD'de şiddet eylemlerine dönen protestolarda bir muhabir kapkaça uğradı         
17:37
ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar ABD'deki gösteriler çığırından çıktı! Trilyonluk mercedesleri yaktılar         
17:37
Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı Bodrum'da kırmızı alarm! Yasak kalkınca büyükşehirlerden akın başladı         
17:30
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor         
17:27
Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz Güney Kıbrıs'taki camiye gerçekleştirilen çirkin saldırıya AK Parti'den tepki: Şiddetle kınıyoruz         
17:22
Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi Beckham çifti, hırsızlardan kaçabilmek için evlerine tünel yaptırmaya karar verdi         
17:18
Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'dan normalleşme sürecine ilişkin açıklama: Fiziki mesafe, maske ve hijyen olmazsa olmazımız         
17:11
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok 97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok         
17:08
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti         
17:06
Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin 700 liraya yükseldi         
16:55
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam         
16:49
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü         
16:38
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi         
16:29
İngiltere'de ilginç İngiltere'de ilginç "yeni normal" kuralı! Aynı evde yaşamayan çiftler cinsel ilişkiye giremeyecek         
16:04
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti         
15:58
Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş         
15:47
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı         
15:47
48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı         
15:37
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2020 19:47:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Muhit"ten edebiyat tarihine ışık tutacak belgelerle Cahit Zarifoğlu dosyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]