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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı" - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı"

07.12.2021 18:02

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı" "Çağrı merkezimize 154 ihbar geldi" Antalya'da etkili olan sağanak yağmur ve fırtına hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Özellikle Döşemealtı...

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı"

"Çağrı merkezimize 154 ihbar geldi"

ANTALYA - Antalya'da etkili olan sağanak yağmur ve fırtına hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Özellikle Döşemealtı ilçemiz olmak üzere130 kilogram yağış düştü. Bunun yanında lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı. Şuanda çağrı merkezimize 154 ihbar geldi. Genelde ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi ihbarlar geldi" dedi.

Turizm kenti Antalya'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara zor anlar yaşattı. Konyaaltı ilçesinde Bahtılı-Çakırlar kara yolu üzerinde yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve ulaşımı sağlayan yan yol sel sularının altında kaldı. Sel sularına daha fazla dayanamayan yol çöktü. Yolun altında bulunan ve tonlarca ağırlığındaki büzler ise sel suları ile birlikte sürüklendi.

"130 kilogram yağış düştü"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Alanda incelemelerde bulunduktan sonra bir açıklama yapan Böcek, "Özellikle Döşemealtı ilçemiz olmak üzere 130 kilogram yağış düştü. Bunun yanında lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı. Daha önce burada bulunan köprü 9 köye hizmet eden bir köprüydü. Köprüde sıkıntılar vardı. Hepimiz biliyorduk. Bu anlamda 90 günde yeni köprü yapıldı. 2 gün önce yeni köprümüzü hizmete açtık. Bugün de tali yol olarak yaptığımız köprü gitti" sözlerine yer verdi.

"Şuanda çağrı merkezimize 154 ihbar geldi"

Yaşanan olumsuzluk ile ilgili gelen ihbarlar hakkında da bilgi veren Böcek, "Şuanda çağrı merkezimize 154 ihbar geldi. Genelde ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi ihbarlar geldi. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın emrinde. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Mecbur olmadıkça trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. Tedbirlerimizi aldık. En azından can kaybı yok. Bu köprü bedeli 26 milyon 531 bin TL. Şükürler olsun ki yağış öncesinde açtık" açıklamasına yer verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı

Muhittin Böcek, Döşemealtı, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: '130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı" - Son Dakika
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