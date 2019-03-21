Muhittin Böcek," 30 Yıllık Sorunu Çözdük"

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'nde, Akdeniz Üniversitesi ile hisseli olan ve 30 yıldır bu sorunun çözülmesini bekleyen vatandaşlara, tapularını verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Pınarbaşı Mahallesi'nde, Akdeniz Üniversitesi ile hisseli olan ve 30 yıldır bu sorunun çözülmesini bekleyen vatandaşlara, tapularını verdi.



Akdeniz Üniversitesi'nin 1976 yılında Antalya Belediyesi tarafından belirlenen kampüs sınırı nedeniyle, Pınarbaşı Mahallesi'nde kimi vatandaşlar hisseli duruma düşmüş, mağdur olmuştu. Yapılan kamulaştırmanın da usulüne uygun yapılmaması mağduriyetleri daha da artırmıştı. İşte bu mağduriyetlerin giderilmesi hususunda büyük emek harcayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, nihayetinde sorunu çözdüklerini duyurdu.



30 yıllık tapu sorunu çözdük



Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonunda "Tapu Töreni" düzenleyen Başkan Muhittin Böcek, 34 hektar alanı içeren ve 60 hak sahibini ilgilendiren bu hususu çözüme kavuşturduklarını söyledi. "Bölgenin 30 yıllık imar sorunu çözdük" diyen Muhittin Böcek, düzenledikleri tören ile hak sahibi vatandaşlara tapularını verdi.



Başkan Böcek şöyle konuştu; "Belediyemiz tarafından imar uygulamasının tescilinden sonra Akdeniz Üniversitesi Kampüsü alanının batısında bulunan Anadolu Caddesi açılarak Hürriyet Caddesine bağlantısı sağlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi tarafından kampüs alanının güneyinde bulunan Üniversite Caddesindeki 800 metrelik yol ise imar planına uygun olarak açılmamıştır. Bu yol imara uygun şekilde açılmış olsaydı Atatürk Bulvarına alternatif oluşturacak, böylelikle de Uncalı, Siteler ve Molla Yusuf Mahallelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın da trafik problemi büyük ölçüde çözülmüş olacaktı." - ANTALYA

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