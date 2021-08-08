Muhittin Böcek, 64 günlük yoğun bakım mücadelesinden sonra tekrar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

64 gün boyunca yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve entübe edilmesi nedeniyle endişeye neden olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iyileşerek herkesi sevince boğmuştu. Başkan Böcek'in yeniden hastaneye gitmesi üzüntüleri de beraberinde getirdi.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Başkan Böcek, Antalya'da devam eden yangınları yerinde takip etmesi ve bu nedenle yoğun dumana maruz kalmasının ardından yeniden hastaneye kaldırıldı. Yürekleri ağza getiren Muhittin Böcek'in son durumu hakkında bilgi veren oğlu Gökhan Böcek, babasının yoğun dumandan etkilenmesi nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.

"GAZETECİLER AŞAĞIDAYSA, İYİ OLDUĞUMU SÖYLE"

Başkan Muhittin Böcek'in basın mensuplarına da bir mesajı olduğunu belirten Gökhan Böcek, "Doktorlar, gelin en azından sonuçlarınıza bakalım dedikleri için biz de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeyiz. Genel durumu iyi. 'Basın mensupları aşağıda sen onlara iyi olduğumu söyle' dedi. Sonuçları çıktıktan sonra gerekli açıklamayı yapacaktır. Daha dün basın açıklaması yaptığında doktorlarının kendisini uyardığını söylemişti. Normal kan tetkikleri yapılıyor sıkıntılı bir durum yok. 11 günlük yoğun bir yangın süreci geçti şu an durumu iyi" diye konuştu.

DUMANIN KENDİSİNİ ÇOK ETKİLEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Başkan Böcek, 5 Ağustos'ta sosyal medya hesabında yangınla ilgili değerlendirme yaptığı paylaşımda sağlık durumundan ve dumanın kendisine verdiği zarardan da bahsederek, "Allah'ın takdiriyle yeni bir yaşam verdi cenabı Allah bize. Ancak duman beni gerçekten çok etkiliyor. Doktorlar evde dur diyorlar ama nasıl durayım. 2 bin 400 personelim var dışarıdan gelen çalışanlar ve belediye başkanlarıyla 2 bin 800 kişi var onlar beni başlarında görünce daha şevkle çalışıyorlar. 2 bin 800 yapı yandı 40 bin faydalı alan zarar gördü" demişti.

Başkan Böcek'in paylaşımdan 2 gün sonra öksürükle başlayan rahatsızlığının ardından kontrol amaçlı gittiği hastanede tetkikleri devam ediyor.