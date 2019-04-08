Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görevini Devraldı
39 dakika önce
Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı -Böcek: " Oy veren ve vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım"
Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı
-Böcek: " Oy veren ve vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım"
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: İHA
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