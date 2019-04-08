Son Dakika Haberleri: Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görevini Devraldı

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görevini Devraldı

39 dakika önce

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı -Böcek: " Oy veren ve vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım"

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görevini Devraldı, System.String[]
Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini devraldı
-Böcek: " Oy veren ve vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağım"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:54 Kaynak: İHA

Antalya, Muhittin Böcek, Politika
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