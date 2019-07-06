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Muhittin Böcek'in acı günü

42 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ablası Sevim Demirkıran vefat etti.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ablası Sevim Demirkıran vefat etti.
Başkan Böcek, acı haberi duyurduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli ablam Sevim Demirkıran'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim." ifadesini kullandı.
Demirkıran'ın cenazesi, yarın öğle vakti Muratpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemerağzı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:45 Kaynak: AA
Muhittin Böcek, Antalya, Güncel
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