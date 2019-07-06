Muhittin Böcek'in acı günü
42 dakika önce
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ablası Sevim Demirkıran vefat etti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:45 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
'in ablası Sevim Demirkıran vefat etti.
Başkan Böcek, acı haberi duyurduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli ablam Sevim Demirkıran'ı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim." ifadesini kullandı.
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