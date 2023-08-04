İşin içinde yasak aşk iddiası var! Muhittin Böcek yanlışlıkla gelininden gelen mesajı paylaştı - Son Dakika
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İşin içinde yasak aşk iddiası var! Muhittin Böcek yanlışlıkla gelininden gelen mesajı paylaştı

04.08.2023 12:18

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in eşi Zeynep K., aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Zeynep K., kayınpederi Muhittin Böcek'e sitem dolu bir mesaj yazdı ve bu mesaj Muhittin Böcek'in WhatsApp durumunda paylaşıldı. Ancak Böcek, mesajın hacklendiğini iddia ederek açıklama yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl evlenen oğlu Gökhan Böcek'le ilgili ortaya farklı iddialar atıldı. Böcek'in eşi Zeynep K. aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açtı. Zeynep K. konuyla ilgili sitem dolu bir paylaşımı kayınpederi Muhittin Böcek'e gönderdi. Böcek ise bu paylaşımı WhatsApp'te paylaşıp hemen ardından sildi.

MESAJI HERKESE AÇIK BİR ŞEKİLDE PAYLAŞTI

Geçtiğimiz yıl Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Zeynep K. ile dünya evine girdi. Zeynep K. kocasının kendisini aldattığı iddiasıyla boşanmak için mahkemeye başvurdu. Bu süreçte Zeynep K. WhatsApp'tan kayınpederi Muhittin Böcek'e sitem dolu bir mesaj yazdı. Zeynep K'nın mesajı Muhittin Böcek'in WhatsApp uygulamasındaki durum kısmında paylaşıldı.

Çiftin nikah şahitliğini CHP lideri Kılıçdaroğlu yapmıştı.

"BİR KERE BABALIK YAPMADINIZ"

Muhittin Böcek'in Whatsapp uygulamasından paylaştığı mesajda "Size de yazıklar olsun. Bir kere babalık yapmadınız. Bu kadar zaman insan gibi sessiz sedasız bekledim. Kimsenin yüzünü düşürmedim, kimseye kötülük yapmadım. Arkamdan konuşuldu, namusuma kadar bile laf edildi. Ağzınızı açıp tek laf söylemediniz. Ben sizi babam verine koydum ama ne diyecektiniz ki Gökhan'a, size göre bunlar normal sizin normaliniz bu. Hepinizin tek düşündüğü siyaset ve kendi hayatınız. Hepiniz bu yalan hayatınızdan mutlusunuz öyle de kalın. Rahat edin açıklama falan da yapmayacağım. Tek düşünceniz o. Bir kere babalık büyüklük yapmadınız. Benim beklememem gerekiyor. Oğlunuzun kimseyle ilişkisini bitirdiği falan yok" yazdığı görüldü.

HACKLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Mesajın yayınlandığını fark eden Böcek ise hemen bir açıklama yapıp "WhatsApp uygulamam hacklenmiştir. Lütfen gelen mesajlara itibar etmeyiniz. Saygılarımla..." yazdı. Daha sonra da Instagram hesabındaki hikaye bölümünden 3 defa mesaj paylaştı.

Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
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Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşin içinde yasak aşk iddiası var! Muhittin Böcek yanlışlıkla gelininden gelen mesajı paylaştı - Son Dakika


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