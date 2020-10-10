Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor - Son Dakika

Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

10.10.2020 13:35
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinin kritik ancak stabil olarak devam ettiği bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinin kritik ancak stabil olarak devam ettiği bildirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Son 24 saatte olumsuz giden herhangi bir gelişme olmadığına vurgu yapılan açıklamada, "Başkan Böcek'in klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

34 gündür yoğun bakımda

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi, Muhittin Böcek, Antalya, Eylül, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor - Son Dakika

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