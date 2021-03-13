Muhittin Böcek, Kovid-19 tedavisinde sağlık çalışanlarının fedakarlığını unutmayacağını bildirdi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sırasında sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na ait seralarda yetişen sümbül ve ateş çiçekleri, kent merkezi ve ilçelerdeki sağlık çalışanlarına hediye edildi.

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı çiçek dağıttırarak kutlayan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, salgın döneminde canlarını hiçe sayan kahraman sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hastalığı döneminde doktorundan hasta bakıcısına tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacağını bildiren Böcek, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar için ne söylesek, ne yapsak az. Tıp Bayramlarını canı gönülden kutluyorum. Bu zorlu süreçte çok yoruldular. Onlara vereceğimiz en büyük hediye pandemi kurallarına uymak olacaktır. Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyorum. Hep birlikte mücadele edersek, kazanırız. Biz birlikte yaparız."

Böcek'in tedavi süreci

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos 2020'de yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.