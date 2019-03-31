Muhittin Böcek Oyunu Kullandı
1 saat önce
Hasan DEMİRBAŞ Emrah GÜL ANTALYA-DHA) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, oyunu Konyaaltı ilçesinde kullandı.
Hasan DEMİRBAŞ Emrah
GÜL ANTALYA-DHA) CUMHURİYET Halk Partisi (CHP
) Antalya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek
, oyunu Konyaaltı
ilçesinde kullandı. Böcek, Demokrasi kazansın dedi.
Millet İttifakı'nın CHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında oyunu Konyaaltı ilçesindeki Bedriye Bileydi İlkokulu'nda 1176 numaralı sandıkta kullandı. Böcek, okuldaki sınıfları dolaşarak görevlilerle selamlaştı. Oy sırasına oğlu Gökhan Böcek ile geçen Muhittin Böcek, vatandaşların sırasını vermek istemesine rağmen beklemeyi tercih etti.
Oy kullandıktan sonra kendisini bekleyen gazetecilere açıklamada bulunan Böcek, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi. Adaylık çalışmasında bugün 100'üncü gününde olduğunu belirten Böcek, Gece gündüz demeden 19 ilçedeki her mahalleye ulaşmaya çalıştık. Demokrasi kazansın, hayırlısı Allah'ın ve milletin desteğiyle olacaktır. Bütün adaylara başarılar diliyorum dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:56 Kaynak: DHA
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Dahil 43 Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Bana Oy Verebilir
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı
AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı