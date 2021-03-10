Muhittin Böcek: " Sporun siyaseti olmaz" - Son Dakika

Muhittin Böcek: " Sporun siyaseti olmaz"

10.03.2021 14:57
Muhittin Böcek:

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ata sporu yağlı güreşe gönül veren belediyelerden oluşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği yönetimini makamında ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ata sporu yağlı güreşe gönül veren belediyelerden oluşan Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği yönetimini makamında ağırladı.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısı için Antalya'da bulunan birlik yönetimi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Ziyaret davul zurna ekibi ve cazgır manileri eşliğinde gerçekleşti. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Yunus Emre Belediyesi Başkanı Mehmet Çerçi, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'den oluşan heyet Başkan Böcek'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TÜM TÜRKİYE'NİN DUALARINI ALDIM"

Başkan Muhittin Böcek, birlik yönetimini Antalya'da ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, Ata sporu güreşin Antalya halkı tarafından çok sevilen bir spor olduğunu belirtti. Muhittin Böcek, "İnşallah önümüzdeki günlerde ata sporumuzda güreşçilerimiz ve güreş severlerle bir arada olacağız. Her zaman emrinizdeyim. Sporun siyaseti olmaz. 27 yıldır sporla siyaseti hep ayırmışımdır. Güreşçilerimize hep destek oldum. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin encümen toplantısının hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum" dedi.

"ATA SPORUNA VERDİĞİNİZ DESTEĞİ YAKINDAN BİLİYORUZ"

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Başkan Böcek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allaha şükür bugün beraberiz. Ata sporuna verdiğiniz desteği yakından biliyoruz. Güreş sporunun sevilmesine ve birçok güreşçinin yetişmesine katkınız oldu. İnşallah bu sene Kumluca'dan başlamak üzere güreşlerimizin olması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

-İHA-

Muhittin Böcek: Sporun siyaseti olmaz
Muhittin Böcek: Sporun siyaseti olmaz
Muhittin Böcek: Sporun siyaseti olmaz
Muhittin Böcek: Sporun siyaseti olmaz
Muhittin Böcek: Sporun siyaseti olmaz

Muhittin Böcek, Balıkesir, Antalya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muhittin Böcek: ' Sporun siyaseti olmaz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu         
18:45
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu         
14:14
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:13:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhittin Böcek: " Sporun siyaseti olmaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei