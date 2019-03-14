Muhittin Böcek, "Yerelden Kalkınacağız"
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, "Altyapıdan imara, eğitimden kültüre, toplu taşımadan kent planlamasına kadar, şehrin bütün bileşenleriyle ortak kanaat oluşturup, hareket edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, "Altyapıdan imara, eğitimden kültüre, toplu taşımadan kent planlamasına kadar, şehrin bütün bileşenleriyle ortak kanaat oluşturup, hareket edeceğiz" dedi.
CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Yüksek İstişare Konseyi (AYİK)'nin düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Muhittin Böcek, Konsey Başkanı Hasan Akıncıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda göreve geldikleri takdirde yapacak oldukları projelerini anlattı.
Mutlu ve huzurlu kent
Belediye başkanı olduğu 20 yıllık süre içinde vicdanını rahatsız edecek hiçbir şeyin altına imza atmadığını belirten Başkan Böcek, "Tutamayacağım sözü asla vermedim. Gerçekleştirdiğimiz her projede önceliğimiz, halkımızın daha mutlu ve huzurlu olmasına, yaşam kalitesini artırmaya yönelikti." dedi.
Yerelden kalkınma modeli
Antalya'da yaşayanların refah seviyelerinin artırılmasının temel hizmet anlayışı olacağını vurgulayan Muhittin Böcek, alışılagelmiş belediyecilik anlayışının kendi döneminde sona ereceğini söyledi. Antalya'nın planlı, kurallı ve kimlikli bir kent olması için A'dan Z'ye çalışmalar yaptıklarını anlatan Böcek, projeleri bunlara göre hazırladıklarını aktardı.
Kimseyi işten çıkarmayacağız
Belediyelerin siyaset değil hizmet üretmesi gereken kurumlar olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, "Bugüne kadar kimsenin ekmeği ile oynamadık, hep kazandırmaya çalıştık. Hiçbir belediye çalışanı siyasi görüşünden dolayı işten çıkarılmayacak. Çünkü biz birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte kazanacağız" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:34 Kaynak: İHA
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