Mühr-ü Cin - Son Dakika

Buğra Kekik'in yönettiği; Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı, Onat Bulut ve Muhammet Kınık'ın oynadığı "Mühr-ü Cin", tiyatro oyuncusu bir kızın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini konu alıyor.