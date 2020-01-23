Mühr-ü Cin - Son Dakika

Mühr-ü Cin
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Buğra Kekik'in yönettiği; Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı, Onat Bulut ve Muhammet Kınık'ın oynadığı "Mühr-ü Cin", tiyatro oyuncusu bir kızın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini konu alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:06 Kaynak: AA
Buğra Kekik'in yönettiği; Ecem Yorulmaz, Cansu Kahvecioğlu, Burçak Kabadayı, Onat Bulut ve Muhammet Kınık'ın oynadığı "Mühr-ü Cin", tiyatro oyuncusu bir kızın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini konu alıyor.
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