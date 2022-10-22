Son Dakika | Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar: Jandarmaya "Hoş geldiniz abi buyurun" diyerek kapıyı açtılar - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar: Jandarmaya "Hoş geldiniz abi buyurun" diyerek kapıyı açtılar

22.10.2022 10:02

Son dakika haberleri... Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar: Jandarmaya "Hoş geldiniz abi buyurun" diyerek kapıyı açtılar İzmir Bornova'da, daha önceden mühürlenmiş umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi elde eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar: Jandarmaya "Hoş geldiniz abi buyurun" diyerek kapıyı açtılar

İZMİR - İzmir Bornova'da, daha önceden mühürlenmiş umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi elde eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi. Kumarhanenin kapısını açan zanlılar jandarmaya "Hoş geldiniz abi buyurun" dedi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Bornova ilçesi Gökdere Beşyol Mahallesi'nde İ.A. ve G.A. isimli şahıslara ait daha önceden mühürlenmiş umuma açık işletmelerin mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığına dair bilgi elde edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, toplam 186 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 338 bin 334 TL idari para cezası uygulanırken, işletmeler tekrar mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan 20 adet materyale el konuldu. Şüpheli İ.A. ve G.A. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan kimlik sorgulamalarında işletme içerisinde bulunan 3 şahsın çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Tunceli'de eski görüntüleri ele geçirilen PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı Son dakika haberi: Tunceli'de eski görüntüleri ele geçirilen PKK'lı terörist İzmir'de yakalandı İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı İzmir 3. sayfa haberleri: İzmir'de 9 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda 180 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar: Jandarmaya 'Hoş geldiniz abi buyurun' diyerek kapıyı açtılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:48 Aylardır küs olan fenomenler Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic, Zeynep Bastık konserinde bir araya gelip barıştı
09:43 AK Parti'de yaprak dökümü sürecek mi? Fakıbaba'dan sonra 2 milletvekilinin daha istifa edeceği ileri sürüldü
08:37 Gökhan Çıra bir kez daha ifşa edildi, anne Leman Çıra tepki gösterdi: Ünlü olmak için oğlumun peşinden koşuyorsunuz
08:21 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara seslendi: Yetki verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağım
04:47 Aydın'da düzenlenen pavyon baskınında yabancı uyruklu kadınlar gizli bölmede yakalandı
02:08 Resmi Gazete'de duyuruldu: Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran, Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı
01:59 Küçük çocuğun çığlık sesleri ortayı ayağa kaldırdı! Geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan çocuk, ekipler tarafından kurtarıldı
00:31 Bakan Koca, Binali Yıldırım'ın geçirdiği ameliyatın ardından güncel sağlık durumunu paylaştı
23:51 Siirt'te sağanak yağış sonrası caddedeki su birikintisine ağ atan vatandaş gündem oldu
22:35 Paylaşımlar birlikteliği ele verdi! Farah Zeynep Abdullah ile Umut Evirgen, birlikte Yunanistan'da konsere gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 10:18:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Mührü bozarak tekrar kumar oynattılar: Jandarmaya "Hoş geldiniz abi buyurun" diyerek kapıyı açtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement