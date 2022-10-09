Mührü kesip TIR dorsesine gizlice binen 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mührü kesip TIR dorsesine gizlice binen 4 kaçak göçmen yakalandı

09.10.2022 14:20

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde park halindeki TIR'ın dorsesindeki mührü kesip, gizlice binen Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde park halindeki TIR'ın dorsesindeki mührü kesip, gizlice binen Suriye uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı.

İhraç yükünü Avrupa ülkelerine götüren G.A., Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir tesisin parkına TIR'ını çekerek, kahvaltı yapmak üzere tesise girdi. Kahvaltısını yapıp aracının başına gelen G.A, dorsenin mührünün kesildiğini fark edince, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Tesise gelen jandarma ekipleri, dorsenin kapağını açtığında içerideki Suriye uyruklu olduğu belirlenen 4 kaçak göçmeni yakaladı.  Kaçak göçmenleri yapılan sorgulamalarında, Avrupa ülkelerine gitmek için TIR'ın dorsesine gizlice bindiklerini söyledikleri öğrenildi.?Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


YORUMLAR
500
Kaçak uyuşturucu tacirini jandarma yakaladı Kaçak uyuşturucu tacirini jandarma yakaladı KARSLI CİRİTÇİLERDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE DESTEK KARSLI CİRİTÇİLERDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE DESTEK
Kaynak: DHA

Yeniçiftlik, Jandarma, Hisarcık, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mührü kesip TIR dorsesine gizlice binen 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
14:55 EURO 2024 elemlerinde gruplar belli oldu! Ermenistan, Türkiye'yi yok saydı
14:41 Adalet Bakanı Bozdağ başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yarın toplanacak kabinede sunum yapacak
14:34 Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli
14:27 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
14:18 Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi
13:56 Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
13:44 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz
13:44 Türkiye'nin EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oldu! Dev takımlardan sıyrıldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 15:28:33. #1.13#
SON DAKİKA: Mührü kesip TIR dorsesine gizlice binen 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement