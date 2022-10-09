İhraç yükünü Avrupa ülkelerine götüren G.A., Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir tesisin parkına TIR'ını çekerek, kahvaltı yapmak üzere tesise girdi. Kahvaltısını yapıp aracının başına gelen G.A, dorsenin mührünün kesildiğini fark edince, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Tesise gelen jandarma ekipleri, dorsenin kapağını açtığında içerideki Suriye uyruklu olduğu belirlenen 4 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenleri yapılan sorgulamalarında, Avrupa ülkelerine gitmek için TIR'ın dorsesine gizlice bindiklerini söyledikleri öğrenildi.?Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

Yeniçiftlik, Jandarma, Hisarcık, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mührü kesip TIR dorsesine gizlice binen 4 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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