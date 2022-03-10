SPOR Muhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladık - Son Dakika
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SPOR Muhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladık

10.03.2022 11:01

Muhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladıkFırat AKAY / BODRUM(Muğla), (DHA) - Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü takımlarından Chelsea'yi satışa çıkardı.

Muhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladık

Fırat AKAY/ BODRUM(Muğla), (DHA) - Rus milyarder Roman Abramovich, sahibi olduğu İngiltere'nin köklü takımlarından Chelsea'yi satışa çıkardı. Bitlisli iş insanı Muhsin Bayrak (46) ise satışa çıkarılan kulübe talip oldu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gayrimenkul yatırımları yapan Bayrak, "Biz kimsenin taşeronu olmayız. Resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Müjdeyi de sizin aracılığınızla paylaşalım. Muhtemelen bu hafta bitmeden sonuca ulaşırız" dedi.

Muhsin Bayrak'ın Londra'ya giden avukatı Berivan Erdoğan ve şirketin Avrupa temsilcisi Vehbi Kevser, Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladı. Muhsin Bayrak, "Dünyada Türk şirketlerinin her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Bu kararımız hem ticaretimize hem ülkemize hem de holdingimize çok büyük bir prestij olacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP DA TALİP OLDU

5-6 şirket ile birlikte ABD'nin eski devlet başkanı Trump'ın da kulübe talip olduğunu söyleyen Bayrak, "Yaklaşık 1 haftadır görüşmelerimiz devam ediyor. Resmi olarak bizim heyetimiz Chelsea yöneticileriyle Londra'da görüşmeye başladı. Çok afaki rakamlar dönüyor. Ben rakam olarak çok bir şey söylemeyeyim ama gündeme gelen 3,3 milyar sterlinlik bir teklif yok. Bahsedilen rakamın çok daha altında. Kulübün değeri o değil. O şişirilmiş bir rakam. Bizim açımızdan öyle bir rakam teklif edilmedi. Zaten bütün dünya basınına duyurulacak" dedi.

Muhsin Bayrak, birçok ülkede Türk bayrağını dalgalandırdıklarını ifade ederek, "Alıcılar içerisinde en şanslı grup biziz. Ticaretimizi aksatacak bir durum yok, hesabımızı kitabımızı yaptık. Biz hazırız; karşı tarafa bıraktık" şeklinde konuştu.

"KİMSENİN TAŞERONU OLMAYIZ"

Bayrak, son olarak sözlerini şunları ekledi: "Abramovich ile bizim eskiye dayalı bir dostluğumuz var. Bizim ortak bir mimar hocamız var. Hoca üzerinden de görüşme yaptık. Bazı eleştiriler kulağıma geliyor ama Muhsin Bayrak kimsenin taşeronluğunu yapmaz. 35 senedir gece gündüz çalışıyorum. Binlerce çalışan ordumuzla dünyanın her yerindeyiz. Biz kimsenin taşeronu olmayız. Biz Türk bayrağını kendi gücümüzle dalgalandırırız." (DHA)

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Chelsea'ye talip olan Türk iş insanı Bayrak:  Londra'da görüşmeye başladık Chelsea'ye talip olan Türk iş insanı Bayrak:  Londra'da görüşmeye başladık Chelsea, kime satılacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri zorlu çıktı Chelsea, kime satılacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri zorlu çıktı

Roman Abramovich, Muhsin Bayrak, Chelsea, Rus, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Muhsin Bayrak: Chelsea yetkilileri ile görüşmeye başladık - Son Dakika


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