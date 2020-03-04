Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu

Teknik direktör Muhsin Ertuğral, Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı olarak göreve başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Ertuğral, 29 yıllık tecrübesiyle Avrupa ve dünya futbolundaki gelişmeleri takip edip, bu alandaki yeniliklerin Türk futboluna uyarlanması ve Türk futbolunun gelişimi üzerine çalışmalar gerçekleştiricek.

Muhsin Ertuğral, A Milli Takım teknik ekibine de destek sağlayacak.

Muhsin Ertuğral kimdir?

İstanbul'da 15 Eylül 1959 tarihinde doğan Muhsin Ertuğral, futbolculuk kariyerinde Union Solingen, Antalyaspor, Eskişehirspor ve VFL Sindelfingen takımlarında forma giydi.

Köln Spor Akademisi ve Köln Teknik Akademisinden mezun olan Ertuğral, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesine sahip. Üç yabancı dil bilen deneyimli çalıştırıcı, aynı zamanda FIFA teknik çalışma grubunun da aktif bir üyesi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'ndaki göreviyle teknik direktörlüğe başlayan Ertuğral, daha sonra Trabzonspor'da Yılmaz Vural'ın yardımcılığını yaptı. Ertuğral, Türkiye'de Sivasspor, Güney Afrika'da Kaizer Chiefs, Ajax Cape Town, Golden Arrows, Black Aces, Orlando Pirates, Tunus'ta Club Africain, Avusturya'da SV Mattersburg, Mısır'da Ismaily, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Bani Yas takımlarını çalıştırdı.