Son Dakika Haberleri: Muhsin Rızai: ABD ile müzakerelerden hiçbir şey elde edilmez
Son Dakika Dünya Muhsin Rızai: ABD ile müzakerelerden hiçbir şey elde edilmez

Muhsin Rızai: ABD ile müzakerelerden hiçbir şey elde edilmez

7 saat önce

İran Devrim muhafızları eski Komutanı Muhsin Rızai, Washington yönetiminden gelen yaptırımlardan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yetkilileriyle müzakere yapmasının 'hayalden başka bir şey olmadığını' ve bu görüşmelerden sonuç alınamayacağını söyledi.

Muhsin Rızai: ABD ile müzakerelerden hiçbir şey elde edilmez, System.String[]

İran Devrim muhafızları eski Komutanı Muhsin Rızai, Washington yönetiminden gelen yaptırımlardan sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yetkilileriyle müzakere yapmasının 'hayalden başka bir şey olmadığını' ve bu görüşmelerden sonuç alınamayacağını söyledi.

ABD Büyükelçiliği baskınının yıl dönümünde ağırlıklı olarak öğrencilerden oluşan protestocuların ABD'ye karşı sloganlar atarak bir araya geldiği Küresel Emperyalizmle Ulusal Mücadele Günü'nde konuşan Rızai, "Bugün tarihi bir gün ve ABD burayı terk edene kadar, ABD'nin bölgedeki eylemlerinin etkileri geçene kadar, bu emperyalizmle mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına da değinen Muhsin Rızai, "İran bu yaptırımlardan korkmuyor ve İran ulusu son 40 yılda bundan çok daha zor durumlarla karşılaştı" yorumunu yaptı.

Binlerce öğrenciyle bir araya geldiği etkinlikte konuşan Rızai, müzakerelerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD ile müzakere yapmak sonuç vermeyecektir. İran'ın tek kurtuluş yolu olarak ABD ile görüşmelerin devam etmesi gerektiğini söyleyenler yüzde 100 yanılıyorlar. Amerikalılarla görüşmeden hiçbir şey elde edilmeyecektir çünkü onlar bize hiçbir şekilde taviz vermeyecekler."


Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:53 Kaynak: DHA
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