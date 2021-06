'Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi' törenle açıldı - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğup büyüdüğü evi yenilendi. 'Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi' olarak düzenlenen ev, törenle açıldı.

BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun Şarkışla'ya 5 kilometre uzaklıktaki Elmalı köyünde doğup büyüdüğü ev, Valilik tarafından yenilenerek anı evine dönüştürüldü. Onarımı ve çevre düzenlemesi yapılan ve Yazıcıoğlu'nun fotoğraflarının, giysilerinin sergilendiği ev, törenle açıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Muhsin Yazıcığlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan ve kızı Firuze Yazıcıoğlu katıldı. Açılışta Kur'an-ı Kerim okundu, Yazıcıoğlu'nun şiirleri öğrenciler tarafından seslendirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Şehri her yönüyle imar ederken neslimizi de ihmal etmemenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Nesilleri ihya etmek için de örnek gösterilecek, içselleştirilecek ve manaların derinliklerine sürüklenecek kıymetler, ülkesine hizmet etmiş değerler ve ardında önemli izler bırakmış şahsiyetler vardır. Bu toprakların tüm değerleri ile bezenmiş, yüreğimizden kopmuş bir yiğit olan Muhsin Yazıcıoğlu da gelecek nesillere rehber olacak, gençlerimizin feyz alacağı çok önemli bir şahsiyettir. Hayatını hep inandığı değerlerin zirvesinde yaşamış Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatının her dönemine ve yaşantısının her alanına sirayet eden milli ve manevi duruşunun, liderlik vasıflarının, vatanına ve milletine olan sevgisinin, davasına olan samimi bağlılığının özellikle genç nesillerce idrak edilmesi, okunup izlenip anlaşılması, ardında bıraktığı kıymetli hatıraların her daim hafızalarda yer edinmesi için doğup büyüdüğü bu evin; tamamen onarılması, yeniden düzenlenerek ve interaktif uygulamalardan da istifade edilerek 'Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi' olarak sevenlerinin ve tüm halkımızın ziyaretine açılmasının hepimizi ziyadesiyle mutlu ettiğine yürekten inanıyorum." Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ise, "Sivas onun platonik aşkıydı. Bu anı evinin yapımında emeği geçen başta valimiz olmak üzere herkese, devletimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Muhsin Yazıcıoğlu Anı Evi'nin açılışı yapıldı. Evin anahtarı ise Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından Gülefer Yazıcıoğlu'na verildi. Açılışın ardından katılımcılar anı evini gezdi.