Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu Anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu Anıldı

11 dakika önce

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Muhsin-i Tavır Platformu tarafından anma programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu için Muhsin-i Tavır Platformu tarafından anma programı gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yazıcıoğlu'nun hayatını konu alan videonun gösterildiği etkinlikte, katılımcılar duygulu anlar yaşadı.

Öğrenciler, Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Üşüyorum" isimli şiirini okudu.

Muhsin-i Tavır Platformu Başkanı Ali Kıvrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölümünün 10. yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:32 Kaynak: AA

Necip Fazıl Kısakürek, Kahramanmaraş, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel
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