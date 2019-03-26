Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu Anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu Anıldı

32 dakika önce

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında dualarla anıldı.

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Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında dualarla anıldı.

BBP Konya İl Başkanlığı tarafından Zafer Meydanı'nda yapılan hatim duasının ardından vatandaşlara helva ikram edildi.

Etkinlikte konuşan BBP Konya İl Başkanı Osman Seçgin, Muhsin Yazıcıoğlu'nu hüzünle, rahmetle, özlemle yad ettiklerini söyledi.

Seçgin, Yazıcıoğlunun on yıl önce hain bir suikast girişimi sonrasında hayatını kaybettiğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"10 yıldır bizler onun yol arkadaşları olarak, onun emanetinin sahibi olarak, onun ayak izine basarak siyaset yapmaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar davasıyla alakalı somut bir adım atılamadı. Biz olayın başından bu yana şehadet süreci diyorduk. Son bir yıldır bu işin suikast olduğuna inandık. Çünkü davayı akamete uğratmak istiyorlar. Davada görevli hakim ve savcıları devamlı değiştiriyorlar. Dosyaya takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararı veren savcı başka bir yere başsavcı olarak atandı. Bu dosyayı kapatmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz ve davamızın takipçisi olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:06 Kaynak: AA

Konya, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Güncel
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