Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan "Türkiye'nin Birliği" isimli videonun gösterimi yapıldı - Son Dakika

Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan "Türkiye'nin Birliği" isimli videonun gösterimi yapıldı
25.03.2021 17:55
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı "Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla BBP tarafından anma programı düzenlendi.
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı
" Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla BBP tarafından anma programı düzenlendi. Anma programında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatından bazı kesitlerin yer aldığı "Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi yapıldı.
Son Dakika Son Dakika: THY'nin iki uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti