Muhsin Yazıcıoğlu anısına hazırlanan "Türkiye'nin Birliği" isimli videonun gösterimi yapıldı - Son Dakika

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Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı

" Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi ANKARA - Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 12'nci yılı dolayısıyla BBP tarafından anma programı düzenlendi. Anma programında Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatından bazı kesitlerin yer aldığı "Türkiye'nin Birliği" isimli mini belgeselin gösterimi yapıldı.