Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu Anısına Resim Sergisi Açıldı

Muhsin Yazıcıoğlu Anısına Resim Sergisi Açıldı

53 dakika önce

Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında Bilecik'te açılan resim sergisi ile anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Anısına Resim Sergisi Açıldı, System.String[]
Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında Bilecik'te açılan resim sergisi ile anıldı.

Geçirdiği helikopter kazası sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucusu ve ilk genel başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 10'uncu yılında Bilecik'te açılan resim sergisi ile anıldı. Bilecik merkez Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi önünde BBP Bilecik İl Başkanlığı tarafından hazırlanan resim sergisine BBP Bilecik İl Başkanı Murat Önal, BBP Merkez İlçe Başkanı Osman Soyaltın, BBP Bilecik Belediye Başkan Adayı Engin Muslu, il ve belediye meclis üye adayları ile partililer katıldı.

"Onsuz geçen 10 yıl içimizdeki ateş ilk günkü gibi"

Resim sergisi açılışı sonrası bir açıklama yapan Alperen Ocakları İl Başkan Yardımcısı Muhsin Yıldırım, Muhsin Yazıcıoğlu'nun milyonların sevgilisi olduğunu belirterek, "Türk ve İslam coğrafyasının umudu meclisin sigortasıydı. Hainler 10 sene önce keş dağlarında sadece Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu şehit etmediler. Onlar ülkenin geleceğini mazlumların umudunu meclisin sigortasını şehit ettiler. Onsuz geçen 10 yılda ülkemizde ve İslam beldelerinde yaşananları gördükçe Muhsin başkanın şehit edilme sebeplerini daha iyi anlıyoruz. Onsuz geçen 10 yıl içimizdeki ateş ilk günkü gibi. Ancak kinimiz öfkemiz her geçen gün artmakta. Bu kinin artmasının sebebi faillerin bulunmaması ve dönemin siyasilerinin söylemleri. Ama inanıyoruz ki devletin adalet terazisi bozulsa da Allah'ın adaleti asla şaşmaz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar başta ebedi liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere onunla beraber şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, değil 10 sene 10 asır geçse de Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşlarını asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı ilan ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:21 Kaynak: İHA

Bilecik, Muhsin Yazıcıoğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Cinsel İçerikli Yazışmalarını Gördüm" Dediği Eşini Ütü Kablosuyla Boğup Öldürdü Muhsin Yazıcıoğlu'nun Helikopterinin Düştüğü Keş Dağı'na "Muhsin Dağı" Tabelası Dikildi Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Eşini Öldürüp, "Gidin Evden Alın" Diyen Zanlı, Baldızını da Öldürmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:14:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu Anısına Resim Sergisi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]