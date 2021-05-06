Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yapılan peyzaj çalışmalarının ardından yapılacak olan ışıklandırma çalışmaları ile bulvar prestij cadde haline alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yunusemre ilçesinde yer alan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve şube müdürleri eşlik etti. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde yapılan peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceleyen Öztozlu, orta refüjde devam eden ışıklandırma çalışmalarını da inceledi. Uğur Topkaya ve Hakan Göktaş, yapılan çalışmalar hakkında Öztozlu'ya bilgi verirken, çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi. Yapılan ışıklandırma çalışması hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile prestij cadde yapımına devam ediyoruz. Kendi ekiplerimizle yaptığımız Müftü Alim Efendi Bulvarı ve Nusret Köklü Bulvarı sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çimlendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştı. Şimdi ise Fen İşleri Dairesi ekiplerimiz tarafından orta refüjdeki bordürlerin yenilenmesi ve aydınlatma direklerinin montajı tamamlanıyor. Çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz, kısa zamanda Manisa'mıza bir prestij cadde daha kazandırmış olacağız" diye konuştu. - MANİSA