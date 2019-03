Muhsin Yazıcıoğlu Davası Hepimizin Davasıdır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Büyük Birlik Partisinin ( BBP ) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu 'nun davasının kendi davaları olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz davasının da üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa burada kimin ihmali var ya da yok, ne olduysa mahkemede tüm bu dava hepimizin davasıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz." dedi.Gül, Sivas 'ta Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Abdülvahabi Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gençler Soruyor" adlı programda yaptığı konuşmada, gençlerle bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu söyledi.Sivas'ın Osmanlı'nın, Selçuklu 'nun ve Cumhuriyet'in kadim bir şehri olduğunu belirten Gül, kenti hep özlemle ve imrenerek izlediğini ifade etti. Suriye 'de bir çocuğun zulme maruz kalmasından, Akdeniz 'in soğuk sularında bir çocuğun hayatını kaybetmesinden mesul olduklarını dile getiren Gül, " Avrupa 'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da, nerede bir haksızlık ve zulüm varsa biz bundan mesulüz. Başka ülkeler, başka milletler demiyorum ama biz bundan sorumluyuz çünkü 6 asır medeniyet ve adalet getirmiş, cihana adalet dağıtmış bir medeniyetin evlatlarıyız." diye konuştu. Filistin 'in kan gölüne döndüğünü anlatan Gül, şunları kaydetti:"Hala Filistin'de bir barış ortamı yok, Orta Doğu kan ağlıyor. Orta Doğu'da Osmanlı'nın adalet eli oradayken, merhamet eli oradayken hiç kimse inancından dolayı, düşüncesinden dolayı horlanmadı, hakir görülmedi. Ne zaman ki Osmanlı çekildi Hristiyan da Yahudi de Müslüman da zulme maruz kaldı. Zaten İslam da, Osmanlı da kim olursa olsun onun için adalet ve merhamet getirmenin adresiydi, yaklaşımıydı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul 'u fethetmeden önce gönülleri fethetti. Huzurun, istikrarın temel unsuru adalettir, adaletin temeli de hukuktur. Atalarımız altı asırdır tüm kıtalara bunu yansıttı. Ne zaman ki Osmanlı çekildi, bu sorunlar hep karşımıza çıktı.""Bu millete kimse diz çöktüremeyecek"Daha sonra Yunus Emre Mahallesi'nde düzenlenen seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Bakan Gül, 15 Temmuz'da Türk halkının tanklara, uçaklara iman dolu göğsüyle dur dediğini söyledi.Bu millete hiç kimsenin pranga vuramayacağını dile getiren Gül, "Bu millete kimse diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler, terör oyunlarıyla terör koridoru açmak isteyenler, çukur kazarak bu ülkeyi bölmek isteyenlere o çukuru dar ettik, o çukura gömdük, gömmeye devam ederiz." dedi."Bu ülkenin, bu milletin karşısına kim çıkarsa, tepeden bakarsa karşısında bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan 'ın dimdik durduğunu ve durmaya devam edeceğini" ifade eden Gül, "Bu millet ne zaman ayağa kalksa, hep pranga, hep çelme takmaya çalıştılar ama Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 'Önce ülkem, önce memleketim.' dedi. Memleketim olmazsa bu ülke Suriye olursa belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, bakanlık ne işe yarar? Önce millet, önce memleket dedik, yola devam ettik." diye konuştu.Bakan Gül, dertlerinin particilik olmadığını, memleket ve sevdalarının Türkiye olduğunu vurgulayarak, istikrarın Cumhur İttifakı ile devam edeceğini ifade etti."Muhsin Yazıcıoğlu davasının üstünü kapattırmadık"BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu şehirden çok iyi insanlar çıktı, evliyalar, devlet adamları çıktı. Bu vesileyle de Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Dava ve siyaset adamı, adam gibi adam. Onun davası da bizim davamızdır ve biliyorsunuz davasının da üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa burada kimin ihmali var ya da yok, ne olduysa mahkemede tüm bu dava hepimizin davasıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz."Türkiye üzerine oyunlar oynamak ve senaryolar kurmak isteyenlere fırsat verilmemesini isteyen Gül, AK Parti 'nin yaptıklarından daha fazlasını yaparak ülkeyi daha ileri noktaya taşıyacağını belirtti."Balonun ipini Kandil 'e veriyorlar"Gül, her türlü terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade ederek, "Karşı tarafta bir balon şişiriyorlar, AK Parti gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin. Peki ne vadediyorsun, hiçbir şey. O balonu kimlerin şişirdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. FETÖ'nün şişirdiği, gaz verdiği, Türkiye'ye karşı art niyetli figürlerin oluştuğu bu balonu şişiriyorlar, o balonun ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balonu 31 Mart'ta soldurmaya hazır mıyız? Bu balonu 31 Mart'ta patlatmaya hazır mıyız?"Bakan Gül, AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin 'e destek istedi.AK Parti seçim irtibat bürosu açılışına TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz , MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek , Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve partililer katıldı.Gül, MHP'nin İstasyon Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunu da ziyaret etti.