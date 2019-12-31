Muhsin Yazıcıoğlu doğum gününde Kahramanmaraş'ta anıldı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, doğum gününde Kahramanmaraş'ta anıldı.

Muhsini Tavır Derneğince Trabzon Caddesi Özel İdare İş Merkezi önünde kurulan stantta, vatandaşlara lokma tatlı dağıtılıp Yazıcıoğlu ve şehitler için dua istendi.

Dernek Başkanı Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz, yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bu ülkede dürüstlük, vatanperverlik, dava adamlığı, samimiyet, ihlas ve iman denildiğinde akla gelen ilk isim olduğunu söyledi.

Lise yıllarında başladığı siyaset hayatında bir gün dahi yalpalamayan, her daim dimdik duran, istikametini hiç kaybetmeyen, doğru bildiği yoldan şaşmayan bir lider olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Bizler onun yolunu yolları olarak benimseyen evlatları olarak, aksi yönde gayret gösteren tüm şer odaklarına inat Muhsin Başkan'ı unutturmayacağız. Bu anlamda Başkanımız ve onun şahsında tüm şehitlerimizi anmak maksadıyla doğum gününde vatandaşlarımıza küçük bir ikramda bulunmak istedik. Katılımın oldukça yüksek olması bizleri son derece memnun etmiştir. Vaktini ayıran, bizlerden desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."