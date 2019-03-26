Muhsin Yazıcıoğlu Esenler'de Anıldı

Kahramanmaraş
'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi
'nin (BBP
) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu
, vefatının 10. yılında Esenler
'de anıldı.
Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş
Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisi, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatıldığı kısa filmin ardından, yazdığı ve seslendirdiği "Üşüyorum" şiiri de katılımcılara dinletildi.
Anma programında sanatçılar Abdülbaki Kömür, Bestami Yazgan
, Emrullah Uzun, Erol Eren, Huzeyfe Dalmaz, Seyfullah Kartal
ve Yusuf Dursun
, şiir ve ezgilerini paylaştı.