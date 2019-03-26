Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu Esenler'de Anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu Esenler'de Anıldı

37 dakika önce

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında Esenler'de anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Esenler'de Anıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında Esenler'de anıldı.

Esenler Belediyesi tarafından Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisi, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatıldığı kısa filmin ardından, yazdığı ve seslendirdiği "Üşüyorum" şiiri de katılımcılara dinletildi.

Anma programında sanatçılar Abdülbaki Kömür, Bestami Yazgan, Emrullah Uzun, Erol Eren, Huzeyfe Dalmaz, Seyfullah Kartal ve Yusuf Dursun, şiir ve ezgilerini paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:11 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Muhsin Yazıcıoğlu, Esenler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sonar Araştırma Şirketi, İstanbul ve Ankara'nın da Aralarında Olduğu 10 İlin Anket Sonuçlarını Paylaştı Meslektaşının Vurduğu Polis Memuru Hayatını Kaybetti ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım Gaziantep Adayı 100 Davulcu ve 10 Zurnacıyla Gövde Gösterisi Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 22:48:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu Esenler'de Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]