Muhsin Yazıcıoğlu Esenler'de Anıldı

– BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yıl dönümünde Esenler'de düzenlenen programla anıldı.

– BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10'uncu yıl dönümünde Esenler'de düzenlenen programla anıldı. Anma gecesinde konuşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu, "İstiyoruz ki gençlerimiz değerlerini unutmasınlar ve gençlerimizin önüne her zaman yol gösterici olarak dursunlar. Gençlerimiz de kimin izinden gideceğini, kimi örnek alması gerektiğini her zaman hatırlasınlar" dedi.



Esenler Belediyesi tarafından vefatının 10'uncu yılı nedeniyle 'Muhsin Yazıcıoğlu'nu Anma' programı düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde düzenlenen programa AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan belgesel ile devam etti. Programda; Bestami Yazgan, Abdülbaki Kömür, Emrullah Uzun gibi şairler Muhsin Yazıcıoğlu'nun şiirlerini ve ona yazdıkları şiirleri dinleyenlerle paylaştı.



"BÖYLE DEĞERLİ İNSANLAR TOPLUMUN BELLEĞİNDE TAZE VE DİRİ KALSINLAR"



Muhsin Yazcıoğlu'nun bu topraklarda büyük izler bıraktığını belirten Göksu, "Hepimizin hafızasında yeri olan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyoruz. Bundan 10 yıl önce vefat eden şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat yıl dönümü. Biz Esenler Belediyesi olarak bu topraklarda iz bırakmış, bu toprakların derdini kendine dert edinmiş ne kadar gönül insanımız varsa istiyoruz ki o toplumun belleğinde taze ve diri kalsınlar. Muhsin Yazıcıoğlu da bunlardan bir tanesi. Esenler Belediyesi olarak her yıl Muhsin Yazıcıoğlu'nu anıyoruz" dedi.



"İSTİYORUZ Kİ GENÇLERİMİZ DEĞERLERİNİ UNUTMASINLAR"



Muhsin Yazıcıoğlu'nun gençler için rehber olduğunu söyleyen Göksu, "İstiyoruz ki gençlerimiz değerlerini unutmasınlar ve gençlerimizin önüne her zaman yol gösterici olarak dursunlar. Gençlerimiz de kimin izinden gideceğini kimi kendini örnek alması gerektiğini her zaman hatırlasınlar. Denize açılmış, rotası olmayan bir gemi gibi olmasınlar. Bu yeryüzünde rotası olduğunu bilsinler. Rotasının da böyle öncüler olduğunu bilip ona göre davransınlar. Muhsin Yazıcıoğlu'nu her yıl olduğu gibi minnetle ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - İstanbul

