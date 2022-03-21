Muhsin Yazıcıoğlu Hatay'da düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muhsin Yazıcıoğlu Hatay'da düzenlenen programla anıldı

21.03.2022 11:53
Muhsin Yazıcıoğlu Hatay'da düzenlenen programla anıldı

Hatay'da Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı düzenlendi.

Hatay'da Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı düzenlendi.

Meclis Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, Mehteran Takımı konser verdi.

Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Ali Eker ile BBP İl Başkanı Metin Yeşilkaya'nın konuşmasının ardından, Alperen Ocakları ve Muhsin Yazıcıoğlu hakkında hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Oratoryo gösterisinin yapıldığı programa, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fedai Yücedal, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Dörtyol esnaf ve sanatkarlar odasında, Bölükbaşı güven tazeledi Dörtyol esnaf ve sanatkarlar odasında, Bölükbaşı güven tazeledi Yüksekovalı çocuklar tiyatro gösterisiyle eğlendi Yüksekovalı çocuklar tiyatro gösterisiyle eğlendi

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Alperen Ocakları, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhsin Yazıcıoğlu Hatay'da düzenlenen programla anıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
11:22 Putin'in askerleri, Mariupol şehrinde mahsur kalan binlerce kişiyi zorla Rusya'ya götürmekle suçlanıyor!
11:20 Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesine soruşturma başlatıldı: Alparslan Kuytul depoya sığınmıştı
11:18 İngiliz basını Putin'in 24 saatini yazdı: Her yemek öncesi zehir testi yapılıyor, sabit telefon kullanıyor
11:11 İzleyenler çok duygulandı! İşte Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş videosu
11:07 Yeni haftaya değer kazanarak başlayan altının gram fiyatı 918 liradan alıcı buluyor
00:10 Kutcher ve eşi Kunis çiftine yardımları için Zelenskiy'den teşekkür mesajı!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 11:59:48. #1.12#
SON DAKİKA: Muhsin Yazıcıoğlu Hatay'da düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement