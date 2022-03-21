Muhsin Yazıcıoğlu Hatay'da düzenlenen programla anıldı - Son Dakika

Hatay'da Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programı düzenlendi.
Meclis Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, Mehteran Takımı konser verdi.
Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Ali Eker ile BBP İl Başkanı Metin Yeşilkaya'nın konuşmasının ardından, Alperen Ocakları ve Muhsin Yazıcıoğlu hakkında hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Oratoryo gösterisinin yapıldığı programa, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fedai Yücedal, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın ile siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
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