Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş'ta düzenlenen programla anıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin 12'nci ölüm yılı dolayısıyla Kahramanmaraş'ta anma programı düzenlendi.

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen programla anıldı.

BBP Kahramanmaraş İl Başkanlığınca düzenlenen program, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sinevizyon gösterimi ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir'in selamlama konuşmasının ardından Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için dua edildi.

Programın son bölümünde moderatörlüğünü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Mehmet Yaşar'ın yaptığı programa konuşmacı olarak, KSÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Göksu, Öğretim Görevlisi Mesut Bilginer, KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Furkan ile Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım katıldı.

Programda, söz alan konuşmacılar, Yazıcıoğlu'nun duruşu, liderliği, dünya görüşü ve dava arkadaşlarıyla ilgili anılarını paylaştılar.

Programa, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir, Kahramanmaraş Alperen Ocakları üyeleri, çeşitli siyasi partilerin temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.