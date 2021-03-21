KAHRAMANMARAŞ - Muhsin Yazıcıoğlu Keş Dağı'nda anıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta 12 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, kazanın meydana geldiği Keş Dağı'nda anıldı.

Anda Kardeşe Vefa Derneği ve Anda Arama Kurtarma ekibinin organizasyonu ile Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda kişi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 300 kişiden oluşan grup, karlı ve çamurlu arazi şartlarına rağmen 2 bin 100 rakımlı Keş Dağı'na tırmandı.

Ellerinde Türk bayrağı ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafını taşıyan grup, helikopterin düştüğü bölgeye ulaşarak Türk bayrağı açtı.

Gruptakiler, burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuduktan sonra Yazıcıoğlu ve arkadaşları için dua etti.

Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkanı Okan Tosun, burada yaptığı açıklamada, şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını anmak için toplandıklarını söyledi.

Tosun, "İsmini Muhsin Dağı olarak değiştirdiğimiz dağdayız. Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen arkadaşlarımızla beraber Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının hatıratına hürmeten helikopterinin düştüğü yere tırmanış yaptık." dedi.

Derneğin Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından kurulduğunu belirten Tosun, AFAD koordinesinde Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hizmet verdiklerini kaydetti.

Anda Adana İl Temsilcisi Hasan Kebeli de Yazıcıoğlu'nun ilkeli, dürüst ve siyaset ahlakıyla gönüllerde taht kurduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ana suikast davası ile ilgili hiçbir gelişme yoktur. Bu durum bizlerin ve tüm sevenlerinin yüreğini ateş olup yakmaktadır. Temennimiz, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinde iltisakı bulunan tüm şahısların kamu vicdanının bir nebze olsun ferahlatılması, yüreklerimize bir nebze olsun su serpilmesi adına gerekli cezaları alması yönündedir. 12 yıldır takip ettiğimiz sürecin bugünden sonra da takipçisi olduğumuzun bilinmesini isteriz."

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