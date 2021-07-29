MUHSİN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ, TÖRENLE AÇILDI - Son Dakika

BURSA'da Kestel Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, törenle açıldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun da katıldığı törende konuşan Belediye Başkanı Önder Tanır, Muhsin Yazıcıoğlu isminin yaşatılması ve gelecek kuşaklara örnek olması ümidiyle ismin merkeze verilmesi konusunda destek veren meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

Kestel Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin açılış töreni düzenlendi. Törene; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ANDA Arama Kurtarma Derneği üyeleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kestel Müftüsü Arif Yeşiloğlu'nun duasıyla devam etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatının anlatıldığı kısa film gösterimi ise katılımcıları duygulandırdı.

Gösterimin ardından söz alan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kestel'de ilçe belediye başkanı olarak göreve geldiğimizde merkeze bir gönül insanının ismini vermeyi arkadaşlarımızla istişare ettik. Meclisimizde de bu yönde bir karar çıktı. Bu vesileyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu anıldığı zaman aklıma ilk neyin geldiğini paylaşmak istiyorum. İnanan insanlar için bizim en büyük liderimiz peygamber efendimiz. Hayatının her kesitinde olduğu gibi pek çok örneği bugüne kadar bizlere yaşatmış Allah-u Teala. Peygamberliğinden önce Kabe'nin inşası sırasında son aşamasındaki Hacerü'l esved taşının konulması konusunda kabilelerde görüş ayrılıkları olur. Son olarak taş herkesin tuttuğu biz bez parçasıyla taşınır ve taşı Peygamber efendimiz yerleştirir. Herkes Peygamber efendimiz üzerinde bu hadisede ittifak etmiştir. Peygamber efendimizin herkes tarafından kabul edilmesi hepimiz için en güzel örneklerden bir tanesi. Şehit Başkan Muhsin Yazıcıoğlu da Peygamber efendimizin hayatı, Kuran ve sünnet ışığında almış olduğu örneği hayatının tüm aşamasında yansıtıp, yaşatmıştır. Bizlere örnek olması ve gönüllerde yer tutması nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu adı geçtiğinde aklıma gelenler. Ben Muhsin Yazıcıoğlu isminin yaşatılması ve gelecek kuşaklara örnek olması hasabiyle meclis üyesi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum dedi.

Program da söz alan Furkan Yazıcıoğlu'da kültür merkezinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, Allah bu kıymetli eseri layıkıyla idare etmeyi nasip etsin dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.