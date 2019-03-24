Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu'na Dua

Muhsin Yazıcıoğlu'na Dua

1 saat önce

BBP Bursa İl Başkanlığınca Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları için mevlit okutuldu.

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BBP Bursa İl Başkanlığınca Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları için mevlit okutuldu.

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu 2009 tarihinde yerel seçim çalışması esnasında henüz belirlemeyen bir nedenle helikopteri düşmüş ve beraberindeki arkadaşlarıyla şehit olmuştu. Bursa Ulu Cami'de okutulan mevlit programına BBP MKYK Üyesi Ekrem Alfatlı, Bursa İl Başkanı Mehmet Gebeş, ilçe başkanları, belediye başkan adayları partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BBP İl Başkanı Mehmet Gebeş, bizce suikast olan bu hadisenin üzerinden on sene geçmesine rağmen aydınlatılamamasının vicdan sahibi olan herkesi derinden yaraladığını söyledi. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Alfatlı, ise ömrünü Türk İslam davasına vakfeden ve bu uğruda şehit olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını sürdürmek ve onu o karlı dağlarda ölüme terk edenlerden hesap sormak için mücadele edeceklerini belirterek, "Ömrümüz yetmezse çocuklarımız bu hesabı hukuk önünde onlardan mutlaka soracaklar dedi. Mevlit den sonra Ulu Cami bahçesinde şehitle adına lokma ikramı yapıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Bursa, Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Politika
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