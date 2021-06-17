Muhsin Yazıcıoğlu'nda sona gelindi - Son Dakika

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından son dokunuşları yapılan prestij caddenin tamamlanmasına çok az kaldı.

Manisalıların daha çok yeşil alana sahip olması için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla hem Manisa'ya daha iyi bir görünüm kazandırıyor hem de yeşil alan miktarını arttırmaya devam ediyor. Prestij Cadde'ye dönüştürülen Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sona yaklaşılmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların son halini yerinde inceledi. Öztozlu'ya incelemesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş eşlik ederken, Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava da hazır bulundu. Öztozlu, prestij cadde incelemesinde yapılanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"Çalışmalarda son noktaya geldik"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya yapılan çalışmalarla ilgili olarak, "Manisa il genelinde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde prestij cadde çalışmalarına devam ediyor. Son dönemde kendi ekiplerimizle başladığımız 2 prestij caddeyi tamamladık. Bunlardan biri Müftü Alim Efendi Bulvarı diğeri ise Nusret Köklü Caddesi'ydi. Üçüncü olarak da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda çalışmalara başladık. Burada Fen İşleri Dairesi ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığının kendi ekipleri ve ekipmanlarıyla oluşturduğu prestij caddesindeyiz. Çalışmalarda son noktaya geldik. Bordürleri ve bordür arası ışıklı taşların döşeme işlemlerini tamamladık. Orta refüjde aydınlatmaları tamamladık. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından da ağaç dikme ve çimlendirme çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda çalışmaları bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"Kendi çiçeklerimizle caddeyi çiçeklendireceğiz"

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Manisa'nın çeşitli noktalarında prestij cadde oluşturulduğunu hatırlatarak, "Burada da vatandaşlarımızın isteği üzerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda yaklaşık 2 ay önce prestij cadde çalışmasına başladık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bulvarı eski durumundan kurtararak Manisa'ya yakışacak olan prestij cadde haline dönüştüreceğiz. 28 bin 500 metrekare peyzaj alanını tamamlamak üzereyiz. Sonunda da kendi seramızda yetiştirdiğimiz kadife çiçeklerimizle caddemizi çiçeklendireceğiz. Manisa'ya yakışır bir prestij caddesini tamamlamış olacağız" dedi.

"Başkan Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti"

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki çalışmaları yakından takip eden Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava ise yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini ifade etti. Muhtar Aynur Tava, "Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yapılan peyzaj çalışmasından, aydınlatmasından, yollarına kadar yapılan çalışmalar tamamlanmak üzere. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere tüm çalışanlara emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.