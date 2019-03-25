Son Dakika Haberleri: Muhsin Yazıcıoğlu Nevşehir'de Anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu Nevşehir'de Anıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında Nevşehir'de anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Nevşehir'de Anıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 10. yılında Nevşehir'de anıldı.

Nevşehir Alperen Ocakları tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam eden programda, Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatan kısa film gösterildi.

Etkinlikte konuşan Alperen Ocakları İl Başkanı Ramazan Kalkan, Yazıcıoğlu'nun inandığı dava uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirterek, onun izinden yürüyenlerin de kutsal değerlere aynı şekilde sahip çıkabilmek için gayret gösterdiğini ifade etti.

BBP Nevşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Bilgili ise "O, bir derviş, iyi bir dosttu. O, Kur'an aşığı, dostların sırtını dayadığı bir yürekti. Onun yaktığı ateş bir yangına dönecektir. Onun haklı davasına sahip çıkalım. Yazıcıoğlu, milli bir duruşun simgesiydi." şeklinde konuştu.

Programın sonunda davetlilere aşure ikramında bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:36 Kaynak: AA

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