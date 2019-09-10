Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı Buca'da yaşayacak

"Çocuklar Bizim, Okullar Bizim" sosyal sorumluluk kampanyasının İzmir'deki ilk durağı 30 Ağustos ilk Okulu ve Orta Okulu oldu. Çoğunluğunun Alperen Ocakları'nda yetiştiği vatanseverlerin katıldığı "Çocuklar Bizim, Okullar Bizim" kampanyası ile geleceğin büyükleri olan minik öğrencilerin eğitim konforunu artırmayı amaçladıklarını söyleyen Taner Kayaoğlu, bu dünyada yapılacak en güzel yatırımın ahiret yurduna, bu işin buradaki tezahürünün de eğitime yönelik çalışmalardan geçtiğini söyledi.

SÜRPRİZİ OKUL MÜDÜRÜ YAPTI

Gerek Alperen Ocakları'nda aktif görev alırken gerekse siyasetle içli dışlı olmadan bir yöneliş sürdürürken önemli olanın vatan, millet ve ihtiyaç sahipleri için hayırda yarışmak olduğunu söyleyen önceki dönemlerde Alperen Ocakları İzmir İl Başkanlığı görevini de hayata taşıyan Taner Kayaoğlu, kampanyaları ile 3 bin öğrencinin eğitim aldığı Buca'daki okulun baştan aşağı yenilendiğini sözlerine ekledi.

Çalışmaları sonucunda okul müdürü Gökhan Kondu'dan teşekkür plaketi alan Kayaoğlu, kendilerine an büyük müjdenin okuldaki ana sınıfına Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

YAZICIOĞLU'NUN HAYALİYDİ

10 yıl önce şaibeli bir helikopter kazası ile hayata gözlerini yuman Büyük Birlik Partisi ile Alperen Ocakları'nın kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının bir sınıfta yaşatılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Taner Kayaoğlu, "Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, bir elinde Kur'an öteki elinde bilgisayar olan Türk - İslam senteziyle vatansever gençler yetişmesinin önemini hayatı boyunca anlattı. Bu konuda okyanusta bir damla tatlı su olabiliyorsak ne mutlu bizlere.. Biz eğitime çok önem veriyoruz. Yeryüzünün öğretmenleri olabilmek için gökyüzünün öğrencileri olmak gerekiyor anlayışıyla, aynı Muhsin Başkanımızın söylediği gibi bir elinde Kur'an diğerinde bilgisayar olan, ilmi bilimle harmanlayan kuşakların yetişmesini diliyoruz." diye konuştu.