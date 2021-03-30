Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına düzenlenen şiir yarışmasında Kangal'dan Kayranur, Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika

Alperen Ocakları Uşak İl Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde BBP'nin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısına düzenlenen şiir yarışmasında Kangal Ayhan Erkan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kayranur Kaban, Türkiye üçüncüsü oldu.

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, makamında misafir ettiği Kayranur'a kitap ve plaket hediye etti.

Ailesi ve sınıf öğretmeni ile Apaydın'ı ziyaret eden Kayranur, yarışmada dereceye girdiği Yazıcoğlu'nun "Üşüyorum" şiirini burada da okudu.

Kayranur, "Sınıf öğretmenim Nihal Coşkun ve ailemin desteğiyle bu yarışmaya katıldım. Yarışma 12 yaş altında çocuklar içindi, Alperen Ocakları İlçe Başkanımız bu sürede beni sık sık ziyaret etti ve beraber şiiri birçok kez okuduk. Yarışmaya böyle hazırlandım ve üçüncü oldum. Muhsin Yazıcıoğlu'nu çok seviyorum, onun şiirini okurken hep onu düşündüm. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Alperen Ocakları İlçe Başkanı Sami Ecevit de "Kayranur'un böyle bir yarışmada derece alması bizleri onurlandırdığı kadar duygulandırdı." diye konuştu.

Kayranur'a altın hediye eden Ecevit, eğitim hayatı boyunca başarılar diledi.