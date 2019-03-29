Muhsin Yazıcıoğlu'nun Arkadaşı Ali Osman Bilgin: "Muhsin Yazıcıoğlu Çok Şey Biliyordu, Bildikleri...

Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı Ali Osman Bilgin: "Muhsin Yazıcıoğlu çok şey biliyordu, bildikleri şehit olmasında etken oldu"KIRŞEHİR - Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ankara Veteriner Fakültesinden arkadaşı ve aile dostu olan Ali Osman Bilgin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok şey...

Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı Ali Osman Bilgin: "Muhsin Yazıcıoğlu çok şey biliyordu, bildikleri şehit olmasında etken oldu"



KIRŞEHİR - Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ankara Veteriner Fakültesinden arkadaşı ve aile dostu olan Ali Osman Bilgin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok şey bildiğini ve bildiklerinin şehit edilmesinde etken olduğunu söyledi.

Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı olan Kırşehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ali Osman Bilgin, Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesini bildiklerine bağladı. Bilgin, "Çok şey biliyordu. Bildiklerinin aktif hale geçmesini istemeyen güçler tarafından şehit edildiği düşüncesindeyim. Dünya konjonktürünü elinde tutmak isteyen küresel güçlerin de şehit edilmesinde etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu ile tanıştıktan sonra birçok görevde beraber olduklarını anlatan Bilgin, Yazıcıoğlu'nun memleketinde 12 Eylül döneminde idamla yargılanması dönemleri şöyle anlattı:

"Okul dönemlerimizde Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Okul bitti, görev için Yazıcıoğlu'nun memleketine gittim. Köyünde Yazıcıoğlu'nun ismini söylediğimde herkes kaçıyordu. Yazıcıoğlu idamla yargılanıyordu. Köyünde idamla yargılanan birisi hakkında insanlar, hatta akrabaları konuşamıyordu. Bildikleriyle Muhsin Yazıcıoğlu bir sırdı. Devlet arşiviydi. Ona herkes güvenirdi."

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